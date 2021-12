Megállás nélkül folyik a munka a település savanyítóüzemében is. A mezőgazdasági ágazat által betakarított mintegy húszféle zöldség nagy részét itt dolgozzák fel. Október elejére a fagyasztókamra is tele lett: gyalult tököt, zöldbabot, szedret, kukoricát hűtenek a polcokon. A hordókban paprika, uborka és vegyes vágott várja az értékesítést. Verdes Anikó, a savanyító munkatársa úgy nyilatkozott, hogy a feldolgozott, fagyasztott zöldségfélék egy része az óvodába kerül, a többivel folyamatosan elégítik ki a lakossági igényeket. Nagy volt a kereslet idén is a szederdzsemre, de nagyon kelendő a sűrített paprikakrém, a lecsó, a cékla és az egyéb befőttek, savanyúságok is.