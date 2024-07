Már reggel 8 órától birtokba vehették a létesítményt, majd a nap folyamán több programlehetőség közül is választhattak: a strandröplabdapályán 11 és 13 óra között tornát rendeztek a jelentkező csapatoknak, 14 órától lufi-nyereményeső játékban, 15 órától pedig 360 fokos szelfigép „szorításában” próbálhatták ki magukat. Arc- és testhennafestésen is részt vehettek, sorversenybe is nevezhettek, a nap egyik legnagyobb jelenete pedig a 16 órakor kezdődő extrém ugróverseny volt. A jó hangulatról egész nap közismert DJ-k (mint például DJ Jauri) gondoskodtak.