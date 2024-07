Mindenkit utolért a vízipisztolycsata

Amint elcsordult az első pisztolylövés, 15 percen keresztül eszeveszett csatározásba kezdtek a medencében lévők. A fiúk a lányokat üldözték, hogy kifejezzék tetszésüket, a párok egymáson vezették le a feszültséget, a gyerekek pedig az éppen arra kószáló, plüss elefántnak öltözött statisztát pécézték ki.

A kiselefánt hamar céltáblává vált, és látszólag élvezte a pancsolást, aztán egy idő után menekülőre fogta. Innentől kezdve célponttá vált minden, ami mozgott. A strandolók lőttek egymásra, repülő szappanbuborékokra, haonos újságíróra, járókelőkre, így a medence után szárazföldi hadműveletté eszkalálódott a totális víziháború.

A rekordkísérlet eredményeit később közli a strand, de bármi is legyen az eredmény, a jó móka és a sok nevetés megérte a járulékos veszteséget és az elázott ruhát is. Vármegyénkből a hajdúszoboszlóiak is versenybe szálltak a győzelemért, a Haon a fürdővárosban is tudósított a csatatérről.