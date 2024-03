Akármerre nézünk, mindenhonnan az egyre magabiztosabban betoppanó tavasz jelei köszönnek vissza: rügyeznek a fák, egymás után zúgnak fel a környéken a fűnyírók, egyre többször izzad ránk a kabát napközben. Na és persze a gólyák is visszatérőben vannak vármegyeszerte, így természetesen Debrecenben is. Széles Diána alpolgármester például szombaton posztolt néhány hangulatos képet arról, hogy a Tegez utcára is visszarepült a gólyapár, amely régóta élvezi a hely vendégszeretetét. A páros az egyik ottani villanyoszlop tetején vert tanyát, ahol remélhetőleg nemsokára fiókákat is nevelnek majd.