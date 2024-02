Különleges eseménnyel folytatódik a téli programkínálat február 29-én Vámospércsen, ezúttal a filmművészet kedvelőinek örömére – írja közlésében a vámospércsi önkormányzat.

– 2022-ben rendeztük meg az első egyszerzős (vagyis egyetlen szerző alkotásait bemutató) mini filmmustrát Boros Lóránd díszvendégségével. A Hajdúsárkány Filmfesztivál nevében is kifejezi azt a kötést, kötődést, amit a városvezetés hosszú évek óta képvisel, és amit térségi és hajdútörténeti identitásként ragadhatunk meg leginkább. Bízunk benne, hogy az idén szökőnapon megrendezésre kerülő esemény ismét összegyűjti az embereket, egyedi színt kínál, segít eligazodni a világban, más kultúrákat is közel hoz, mindezt úgy, hogy szórakoztat és elgondolkoztat. Erre idei díszvendégünk, Szőcs Petra is garancia – fogalmazott Ménes Andrea fővédnök.

Mint írják, Szőcs Petra Kolozsváron született, Budapesten élő rendező, költő, műfordító különleges vizuális és filmes világot teremt meg alkotásaiban, amelyeket például a Cannes-i, Velencei-, Göteborgi-, Sevillai- és Szarajevói Filmfesztiválokon mutattak be. Szőcs Petra kutatóként is mértékadó módon járult hozzá, hogy a Ceauşescu-korszak és a rendszerváltás filmes emlékezetét ismertté tegye.

A Hajdúsárkány Filmfesztivál otthonául a Vámospércsi Művelődési Ház Térey János Könyvtára szolgál. A hivatalos program 16:30-kor kezdődik: ekkor adja át a filmmustra díját Ménes Andrea polgármester és Somogyi László Gábor alpolgármester Szőcs Petrának, majd levetítik A kivégzés című, a Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjába is beválogatott rövidfilmet, ami gyerekek szemszögén és újrajátszásán keresztül mutatja be a Ceaușescu-diktatúra végnapjait. A vetítést követően közönségtalálkozón vehetnek részt a vendégek Szőcs Petrával, amit Korpa Tamás költő vezet. A program a Cottbus-i Filmfesztivál Dialog-díjával kitüntetett Déva című mozifilmet tekintheti meg a közönség. A film főszereplője Kató, az árvaházban nevelkedő kamasz, albínó kislány. A vadóc, különleges gyerek kirí a vele egykorúak közül. A Déva a gyermeki látásmód mágikus és szürreális dimenzióját bontja ki, és új színben láttatja a romániai város posztszocialista világát.