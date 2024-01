Az elmúlt évtizedekben fokozatosan nőtt a gyulladásos bélbetegségekben, ezen belül a Crohn-betegségben szenvedők száma. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai Klinika kiemelt centrumként az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű betegforgalmával rendelkezik. Az intézményben mintegy ezerötszáz gyulladásos bélbeteget kezelnek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyulladásos bélbetegségben – elsősorban Crohn-betegségben – szenvedők harminc-negyven százalékánál alakul ki végbéltáji gyulladás, ezen belül is meghatározó eltérés a végbéltáji sipoly jelenléte, amely jelentősen befolyásolja az életminőséget - írja az unideb.hu.

Elérhető a teljes gyógyulás

– Önmagában egy végbéltáji sipoly váladékozással, a potenciálisan súlyos anatómiai szövődményeken túl lelkileg is jelentős terhet jelent, mely kedvezőtlen hatással van a beteg mindennapjaira. Az elváltozás jellege, elhelyezkedése miatt a páciensek gyakran későn fordulnak orvoshoz és emiatt nagyobb eséllyel alakulnak ki szövődmények. A kezelés hatékonyságának növelése érdekében a konzervatív kezelés mellett, azzal összehangolva fontosak a különböző sebészi megoldások. Ilyen szempontból kiemelt helyet foglal el a mesenchimalis őssejt beültetése – ismertette Papp Mária egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gasztroenterológiai Klinika igazgatója.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinikán tavaly nyáron vezették be az őssejtterápiát a végbéltáji sipoly kezelésére. Az eljárással elérhető a teljes gyógyulás, amire eddig más terápiával nem volt lehetőség. A Gasztroenterológiai Klinikán gondozott betegeket a Sebészeti Klinika proktológiai szakrendelésére irányítják, ahol – amennyiben beigazolódik a fisztula – megvizsgálják, hogy a beteg megfelel-e az őssejtterápia elvégzéséhez szükséges szigorú kritériumoknak. Feltétel többek között, hogy a páciens előzetesen legalább hat hónapig biológiai terápiát kapjon, valamint meghatározott az is, hogy milyen lehet a sipolyjárat, és a kezelés kivitelezhetőségét a sipolyjárat típusa is befolyásolja.

Megrendelésre készül

– Az elmúlt 10-15 évben sebészetileg annyi lehetőség volt, hogy a sipolyjáratokat takarították vagy fonalakat, úgynevezett setonokat fűztek bele, hogy ezek tartsák tisztán, végleges gyógyulásra azonban nem volt esély. Az őssejtterápia óriási előrelépést jelent, ezzel egy olyan lehetőség nyílt meg, amellyel meg tudjuk gyógyítani a betegeket. Amennyiben a szigorú kritériumrendszer alapján alkalmas a páciens a kezelésre, akkor a gyógyulási arány mintegy negyvenöt-ötven százalékra tehető – tette hozzá Kolozsi Péter, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika proktológiai munkacsoportjának vezetője.

Az őssejteket megrendelésre állítják elő Madridban, majd meghatározott hőmérsékleten, folyamatos ellenőrzés mellett szállítják a Debreceni Egyetem Gyógyszertárába, onnan a Sebészeti Klinikára a beavatkozás elvégzéséhez.

Naprakész a kapcsolat

– A négy ampullát a sipolyjárat falába, illetve a nyílásai köré injektáljuk, ahol az őssejtek kötőszöveti sejtté alakulnak át, és így meggyógyítják a sipolyjáratot. Maga az eljárás teljesen egyszerű, sokkal komolyabb munkát igényel az előzetes, szelektív kritériumrendszernek megfelelő kivizsgálás – részletezte Kolozsi Péter.

A beavatkozás után hat hónappal kismedencei MR vizsgálattal ellenőrzik, hogy bekövetkezett-e a teljes gyógyulás. A beteg állapotának folyamatos ellenőrzése ezt követően is fontos. Mindvégig a gasztroenterológus és a sebész szoros együttműködésére van szükség.

– A Gasztroenterológiai Klinikával naprakész a kapcsolatunk, tökéletesen működik a kommunikáció. Ennek is köszönhető, hogy a Debreceni Egyetem bekerülhetett azon centrumok közé, ahol lehetőség van ilyen őssejtterápiára – mondta Tóth Dezső egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika igazgatója.

Az őssejtterápiának mint újszerű kezelési módnak az úgynevezett komplex fisztulák ellátásában van szerepe, együtt a biológiai és szükség szerinti antibiotikus kezeléssel.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központjában működik egy multidiszciplináris team is, amelyben gasztroenterológus, sebész és radiológus szakorvosok hetente közösen megbeszélik a gyulladásos bélbetegségben szenvedő betegek kezelési lehetőségeit, így biztosítva a számukra leginkább megfelelő és hatékony kezelést.