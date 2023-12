A Hír FM debreceni adásának végén nem lehet tudni, kinek csinálunk kedvet a fogorvosi szakmához. Dr. Majtényi Balázs fogorvossal beszélgettünk már a fogorvoslásról általában, aztán arról is, mire számíthatnak a páciensek egy fogfehérítésnél vagy tömésnél, majd legutóbb az implantátum jelentőségét hangsúlyoztuk. Most azonban közelebbről is megismerhetjük az fogorvosi szakmát, milyen stressz források érik az orvosokat, miért különleges ez a szakma, de először arról kérdeztem, hogyan döntött a fogorvoslás mellett.