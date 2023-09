Balogh Sándorné Bodnár Eszter, aki idén tölti be a nyolcvanadik életévét, egy komoly gyűjteménnyel lepte Magyarhomorog lakóit. Esztike néni évtizedeken át gyűjtötte a babákat az egyszerű játékbabáktól a nagy értéket képviselő porcelán babákig. A babákat vásárolta, a legtöbb darabra bolhapiacokon bukkant rá. Sokat kapott ajándékba, rokonai, ismerősei mindig igyekeztek meglepni egy-egy újabbal. Különösen miután tudták róla, hogy gyűjti a babákat. Ahogy telt felette az idő a jövőre is gondolva szerette volna közkinccsé tenni a lassan egész házát elfoglaló gyűjteményét, ezért a falunak ajándékozta.

Barabás Károlyné, a település polgármestere a kezdeményezés mellé állt. Az önkormányzat helyet biztosított gyűjteményének, a kis helyi múzeumban. A több száz darabból álló gyűjtemény nemcsak a helybeli gyermekek és felnőttek örömére szolgál majd, hanem a környékbeli települések óvodásai, iskolásai is visszatérő látogatói lesznek a kiállított babákhoz fűződő programoknak.

Kicsik a babák között

Forrás: Vmirjáncki József

A múzeum kialakítása, önkéntesek munkájával történt, melyben elévülhetetlen érdemeket szerzett sok-sok ötletével Erdei Éva és lánya. Eszter néni rajzolással is foglalkozott. Több képe látható különböző intézmények falán. Az ő mese illusztrációi díszítik a most kialakított helyiség falait is. Meseírói sikereit bizonyítja egy mesés kiadvány is, melyet Eszter néni büszkén mutatott meg. Dédimama meséi címmel írta és a huszadik század közepének világát mutatja be. Kéziratos mesegyűjteménnyel is rendelkezik, horgolásban is jeleskedett, gabonakompozícióit is sokan ismerik és büszke, hogy munkája még az Országházba is eljutott.

Mesekönyvet is írt

Forrás: Vmirjáncki József

Az „Esztike babamúzeum” ünnepélyes megnyitóján kis óvodások és a helyi általános iskola kis első osztályosai és a szülők is megjelentek. Amberboyné Ignácz Irma nyugdíjas tanárnő játékosan mutatta be az értékes babagyűjteményt. Barabás Károlyné reményét fejezte ki, hogy a látogatók látva a több mint háromszáz csodálatos baba együttest szívesen mondanak le a tulajdonukban lévő babákról és bővítik majd a gyűjteményt. Így lesz Eszter néni gyűjteménye közkincs, mellyel idő elteltével gyarapítja Magyarhomorog hírnevét.

A babamúzeum péntekenként 10 és 12 óra, illetve szombatonként 13 és 14 óra között látogatható.