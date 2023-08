Százezredik látogatóját fogadta kedden a debreceni állatkert, tájékoztatott közleményben a VisitDebrecen. A Vácszentlászlóról érkezett családot az intézmény ügyvezető igazgatója, dr. Nagy Gergely Sándor és a VisitDebrecen turisztikai igazgatója, Tóth-Megyesi Enikő köszöntötte kora délután emléklappal és két ajándékcsomaggal.

„Hatalmas öröm számunkra, hogy a százezredik látogató éppen a virágkarnevál hetében érkezett az állatkertbe. Ez az az időszak, amikor Debrecen turisztikai kínálata teljes pompájában megmutatkozik a látogatók előtt, hiszen a város utcái, terei ilyenkor még inkább megtelnek élettel. Nagykoncertek, táncbemutatók, kiállítások, valamint számos virágos program és látványosság várja a héten az érdeklődőket. A virágkarnevál eseményei mellett természetesen a város állandó turisztikai attrakciói, mint a Nagyerdő csodálatos természeti környezetében található Zoo Debrecen kínál tartalmas élményeket” – mondta a köszöntés alkalmából Tóth-Megyesi Enikő.

A vendégek megerősítették, hogy a színes programkínálat miatt választották Debrecent úti célként, és ha már most vannak itt, természetesen a virágkarnevál eseményein is részt vesznek. A fiatalok – akikről kiderült, hogy nagy Tankcsapda-rajongók – a VisitDebrecen jóvoltából debreceni ajándéktárgyakat is kaptak.