A Haon podcaststúdiójában most Törő András ült le velem szemben beszélgetni. A római katolikus pap rengeteg fronton szolgál, püspöki irodaigazgató, országos katolikus egyetemi lelkészi referens, a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium igazgatója, egyházmegyei ifjúságpasztorációs referens és rendszeres szereplője a Szólj Be a Papnak kezdeményezés rendezvényeinek. Továbbá nemrég a Debreceni Karitatív Testületnek lett a vezetője. Arról is kérdeztem, milyen feladatok várnak a testületre a nyáron, valamint honnan ered a hite, azonban a szervezetről, és a minden emberben lakozó jóságról is megerősít bennünket.