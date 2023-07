A napokban Polgáron járt a Virágos Magyarország verseny zsűrije – számolt be a város közösségi oldalán Takács Károlyné pályázati koordinátor. Az idén 30. alkalommal meghirdetett környezetszépítő versenyen 383 település vesz részt, amelybe Polgár is pályázott. A Virágos Magyarország területi képviselői július 19-én látogattak a városba, és a prezentáció megtekintése után több helyen is szemlézték a zöld-, és virágos közterületeket, illetve az évelő növényekkel beültetett ágyásokat. A zsűri tagjai elismerően szóltak a város virágosítási programjáról, a tervezésről, a megvalósításról és a zöldterületek folyamatos gondozásáról. Az eredményhirdetés ősszel várható.