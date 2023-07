A tizedik évéhez érkezett a Magyar Országos Szaunamester Bajnokság, és a jubileumi évben Debrecen, az Aquaticum Termálfürdő Szaunavilága az országos döntő házigazdája július első hétvégéjén. Az ötállomásos verseny első négy fordulóján szerzett pontok alapján legjobbak jöttek el a cívisvárosba szerte az országból. Három döntősnek azonban nem kellett utaznia, hiszen Cseke Alexandra, Drimba Edina és Botos András debreceni szaunamesterek.

Vezetőjüket, a hazai szaunamesterek egyik ikonját, az ugyancsak debreceni Kovács Tímeát kérdeztük a versenyről, az előkészületekről. – 2012/2013-ban volt az első bajnokság, amelyet a Magyar Wellness és Szaunaclub csapatával közösen álmodtunk meg azzal a céllal, hogy népszerűsítsük az egészséges szaunázást, terjesszük a szaunakultúrát, bemutatkozási és tanulási lehetőséget adjunk a szaunamestereknek, valamint a közönségből és a szaunamesterekből egy jó közösséget alakítsunk ki. Nem kifejezetten a versenyzés a cél, hanem a vendégekről, a szaunamesterekről, az ő közösségükről szól ez a rendezvénysorozat. Az első négy évadban – mint fiatal szaunamester – én is versenyeztem, a debreceni csapattal szép sikereket értünk el, a későbbiekben a szervezők gárdáját erősítettem, két éve pedig tagja vagyok a szakmai zsűrinek – tájékoztatott Kovács Tímea, aki elmondta azt is, hogy a hazai szaunamester-bajnokság jubileumi évében a versenyeket azokon a helyszíneken rendezik meg, ahol a korábbi években sokat tettek a hazai szaunakultúra fejlődéséért. Ráckeve, Pápa, Magyarhertelend, Zalakaros, és a döntő helyszíne, Debrecen.

Kovács Tímea

Forrás: CH

Sherlock és Harry Potter a szaunában

A négy fordulóból a szaunamesterek két legjobb eredménye számít az értékelésbe. Tehát aki két fordulón elindult és jól szerepelt, már tudta magát kvalifikálni a debreceni döntőre.

Férfi és női kategóriában hirdetnek győztest, akik egy évig viselhetik a Magyarország bajnoka címet.

A verseny résztvevői mindenképp nyernek, hiszen megismerik őket a vendégek, a kollégák, meghívják őket bemutatókra, akár külföldre is. – Debrecenből sok szaunamester pályája indult már el az elmúlt 14 évben, nagyon jó eredményeket értek el hazai és nemzetközi szinten is. Itt tanulták meg az alapokat, vagy éppen itt fejlesztették tudásukat tökélyre. A csapatmunkának köszönhetően Debrecenben nagyon jó a szakmai háttér, segítőkészek a kollégák, és nyoma sincs a szakmai féltékenységnek. A 15 fős debreceni szaunamester-csapat azért is ilyen sikeres, mert minden tagjának más és más a szakmai erőssége, így van lehetőség egymástól tanulni– hangsúlyozta Kovács Tímea.

Cseke Alexandra mindössze két fordulóban indult; a magyarhertelendin második lett, a zalakarosit megnyerte. A hertelendin a Harry Potter egyik jelenetét mutatta be, Zalakaroson pedig Sherlock Holmes társaként, dr. Watsonként nyomozott a szaunában. – Nehezen áll össze egy-egy versenyprogram, mivel minden szauna más és más. A hertelendi forróbb, de jobban elfértem, mint a zalakarosiban – kezdte Alexandra. – Azért sem könnyű, mert maximum 15 percbe kell belesűríteni a történetet. Tehát azt, hogy Hermione megkapja a levelet, utazik Roxfortba, azután az izgalom következik, hogy melyik házba osztják be, és a végén egy erős varázslatot mutat be a vizsgáján. Ekkorra már nagyon nagy meleget csináltam a kabinban. Zalakaroson azt nyomoztam ki, hogy kik használják rosszul a szaunát, mert fürdőruhában és papucsban csücsülnek a forróságban, ráadásul még rossz illóolajokat is használtak. Voltak nyomok, beszélgettem a vendégekkel és a gyanúsítottal, majd lelepleztem, a végén pedig kitakaríttattam vele a szaunát. Persze vittem bele humort is, például azt, hogy nyomozni a piacról mentem, ahol kolbászt vettem, így kolbászt idéző fűszeres illatanyag került a szaunakályhára. A programjaimban azokat a témákat valósítom meg, amik közel állnak a szívemhez. Nagy Harry Potter-rajongó vagyok és a nyomozós filmeket is szeretem. A vidám sztorikat jobban kedvelem, mint a komolyabbakat. Ez utóbbiakat is meg tudom csinálni, de az nem én vagyok. A showprogramomban a vendégeket stewardessként egy repülőútra viszem. Nem lesz egy egyszerű mutatvány, hiszen a debreceni szaunában kicsit alacsonyabb a belmagasság, de megoldom – mondta Cseke Alexandra, aki elárulta azt is, hogy az első három hely egyikén szeretne végezni.

Cseke Alexandra

Forrás: CH

Emberismeret és Escobar

Drimba Edina mind a négy versenyen részt vett, az egyiken első, egy másikon második helyezést ért el, így igen előkelő helyen kvalifikálta magát a július 1-2-i versenyre. – Érdekes volt a szaunamesteri pályám kezdete. A párom, Orendi János már régóta szaunamesterkedett, és aktívan versenyzett. A rendezvényekre gyakran elkísértem, és ha már ott voltam, felvetettem, hogy én is tarthatnék egy-egy programot, jó érzés lenne a vendégeknek örömet szerezni. Tavaly Ráckevén volt az első versenyem, mégpedig úgy, hogy felszabadult egy hely, és én bejelentkeztem; hiszen mit veszíthetek? Nagy élmény volt! Olyannyira nagy, hogy az idén az országos bajnokság mind a négy fordulóján részt vettem – beszélt az előzményekről Edina, aki arról csupán keveset volt hajlandó elárulni, hogy mit láthat majd tőle a közönség. – A programjaim még kialakulóban vannak, legyenek azok meglepetések! – mondta, majd látva kérdő tekintetünket, néhány dolgot csak elárult. A relaxprogramjában – játszva a zenével, az illatokkal – érzéseket szeretne közvetíteni. Minden körnek meglesz a sajátos érzésvilága. Showprogramjának témája az egyik írásának szaunaadaptációja lesz: ahogyan ő látja az embereket, főleg a nőket. Ezeket az impressziókat dolgozza fel és viszi be a szaunába. Illatanyagok tekintetében a természetes anyagokat, gyógynövényeket részesíti előnyben.

Drimba Edina

Forrás: CH

Botos András nem a két legjobb versenyeredménye alapján jutott a debreceni döntőbe, hanem a zsűri tagjai a szakmai tudása alapján döntöttek úgy, hogy helye van a legjobbak között. Ilyen döntést egy férfi és egy női versenyző esetében hozhattak.

És hogy a zsűri döntése megalapozott volt-e? Az kiderül majd a döntőn. Azt viszont mi magunk előlegezzük meg, hogy Botos András programösszeállítási metodikája nem tizenkettő egy tucat! Ő a négy fordulóból háromban, Pápán, Magyarhertelenden és Zalakaroson indult. – Pápán a színház volt a téma, és egy színházi monológot adtam elő. Mi az ember célja, milyen céljai lehetnek egy ember életének. Magyarhertelenden a fantázia volt a téma, ahol bőven lehet válogatni a jobbnál jobb történetek között. Sok versenyző jó karaktereket hozott, tündér, unikornis, varázslótanoncok… Én az életnek egy negatív oldalát mutattam be Voldemort nagyúr jellemén keresztül, hogy milyen érzés lehet az, amikor a Földön nem a jó uralkodik, hanem a gonoszság és a kegyetlenség. Ezzel második helyezést értem el. Zalakaroson a kapcsolatok volt a téma, amit megpróbáltam viccesebb oldalról megközelíteni. Egy hetvenes éveiben járó nagymamának öltöztem be, aki az egyik közösségi oldalon próbálta megtalálni álmai férfiját. Az idős hölgy kapcsolatba lépett három emberrel, üzentek egymásnak, találkoztak, vacsoráztak – ismertette a három fordulón történteket Botos András, aki szűkszavúan ugyan, de beszélt arról is, hogy a debreceni közönség mit láthat majd tőle.

Botos András

Forrás: CH

A showfelöntésen Pablo Escobar életét dolgozza fel, míg a relaxprogramjában egy vikingtörténeten keresztül a messzi északra viszi el szauna közönségét. – Ezek a versenyek nem a helyezésekről szólnak, hanem arra fókuszálnak, hogy tanuljunk és tapasztalatokat szerezzünk egymástól: ez összekovácsol minket, és sok kapcsolatot, barátságot alakíthatunk ki, miközben fejlődik a szakmai tudásunk – tette hozzá.

CH