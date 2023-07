Még június közepén írtunk egy józsai nőről, akinek óriási mázlija volt, hiszen három sárgáját is talált saját tyúkja egyik óriási tojásában. Idéztünk akkori cikkünkben egy ausztrál kutatót is, aki azt nyilatkozta, hogy az ilyen eset extrém ritka, egy brit adatbázis szerint ugyanis a dupla sárgájú tojás előfordulási aránya egy az ezerből, a tripláé pedig mindössze egy a huszonötmillióból.

Ehhez képest most újra megtörtént a csodaszámba menő jelenség Hajdú-Biharban. Idézzük is olvasónk levelét, aztán fotón is mutatjuk az újabb különleges tojást.

Egy balmazújvárosi őstermelő egyik tyúkja olyan tojást tojt, amelynek 3 sárgája volt! Ezzel a furcsa dologgal piskótasütés közben találkoztunk!