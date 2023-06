Rendkívüli az érdeklődés az árusok részéről a június 25-i Debreceni Régiségvásár iránt – adta hírül Máté László szervező az esemény Facebook-oldalán. Mint írja, új kereskedő vette fel a kapcsolatot, aki arra a kérdésre, honnan tudott a vasárnapi alkalomról, csupán annyit felel: – Uram, jó a híre.

A vásárlók tehát újdonságokkal is találkozhatnak a soron következő vásárban, amely várhatóan hőség és eső nélküli, kellemes, nyári időben zajlik majd. Ahogy arra Máté László is felhívta a figyelmet, a nézelődést ezúttal egy jó nagyerdei strandolással is össze lehet kötni.