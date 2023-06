Mindamellett, hogy szép és jó illatú, a gasztronómia területén is széles körben használható növény, ugyanis a rózsaszirom az ehető virágok közé tartozik, lekvárt, szörpöt is készítenek belőle. Ezekből kóstolhattak hétvégén a látogatók. – Természetesen nem csak a szirma hasznosítható ilyen módon, gondoljunk csak a vadrózsa termésére, a csipkebogyóra. Mindezek mellett pedig egyre népszerűbb a kozmetikai célú felhasználása is – tudtuk meg Mezősi Jánostól.

Csenge és Tamás

Forrás: Czinege Melinda

A rózsás standok között járva szólítottunk meg egy fiatal párt, Csengét és Tamást. A fiatalember figyelmességéről tanúskodott, hogy párja kezében ott volt egy szép vörös rózsa, amelyet nem sokkal korábban adott át neki. – A vörös a kedvencem, de mindegyiket szépnek találom – válaszolta kérdésünkre Csenge. Elmondta azt is, hogy bár otthon most nem ültettek rózsát, egyik ismerősének szívesen segít a kertészkedésben. Tamástól pedig megtudtuk, hogy a siker kulcsa lehet, ha a rózsához csokoládé is párosul (a kedvesség mellett).

BS