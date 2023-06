Tizenhat epizód után elérkezett az Anyacsavar utolsó adása, ahol a két nagyszájú édesanya, Donga Dóra és Pálfi-Tóth Zoé ezúttal egy komolyabb témát veséz ki: a kritizáló szülőkről, valamint a lelki és testi bántalmazásról mondják el a véleményüket. Szóba kerül, milyen ártatlannak tűnő mondatokkal mérgezhetjük a gyerekek lelkét, illetve felvetődik az is, meg kell-e mondani a gyereknek, ha valamiben nem elég ügyes. A komolyabb téma ellenére sem bújik ki a bőréből a két újságíró, s a beszélgetés végére vicces sztorik is előkerülnek, például Zoé és a hegedülés tökéletlen kapcsolatáról. A beszélgetés tehát a megszokott nevetéssel zárul, ahol az is kiderül, hogy Dóra és Zoé miért engedik el közös „gyermekük” kezét. Hallgassátok, szeressétek!