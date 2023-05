Gyönyörű látványt nyújtanak a még virágzó repceföldek szerte Hajdú-Biharban. Az apró virágok lenyűgöző sárga tengerré varázsolták a tájat Tépe mellett is, amelyet fotósunk, Czinege Melinda meg is örökített. Míg a szem ellát, mást sem lehet megpillantani csak a csodás kis növényeket, amelyek nemcsak káprázatos látványt nyújtanak, hanem a méheknek is táplálékot biztosítanak.