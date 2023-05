A Debreceni Egyetem dolgozói, alumni tagjai és családtagjai számára szervezett Gyermeknapi Családi Napot a Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ, valamint a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ a Nagyerdei Kultúrparkban – írja az unideb.hu.

A Debreceni Egyetem egy nagy család, hiszen dolgozóinkkal, hallgatóinkkal együtt csaknem ötvenezren vagyunk. Ezzel a rendezvénnyel is szeretnénk köszönetet mondani dolgozóinknak a munkájukért, családjaiknak pedig a támogatásért

– hangsúlyozta Harsányi Endre agrár- és élelmiszertudomány fejlesztéséért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes a szombati esemény megnyitóján.

Az állatkert és a vidámpark területére is érvényes karszalag mellé a látogatók apró ajándékot és egy tombolát is kaptak, amellyel a szerencsések újabb meglepetésekkel gazdagodhattak, ahogyan az elmúlt tíz évben már megszokhatták.

– Tíz évvel ezelőtt a Családbarát Program keretében indult ez a rendezvény, azóta több alkalommal is elnyerte a Családbarát Munkahely tanúsítványt az egyetem, sőt, idén még a Családbarát védjegyet is megkapta. Az intézmény emellett különleges abból a szempontból is, hogy programjait széles társadalmi alapon szervezi, hiszen a mai rendezvényt is a Lelkierő Egyesülettel közösen valósította meg – emelte ki Berényi András, a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetője.

A családok ingyenes állatkerti programon is részt vehettek, többek között szakvezetéses sétákon, állatetetéseken, solymász- és pingvinbemutatón.

– Hatalmas öröm számunkra, hogy együtt ünnepelhetjük ezen a jubileumi rendezvényen Debrecen világhírű egyetemét, illetve annak dolgozóit, akik az intézmény gerincét alkotják. Bízom benne, hogy jól érzik majd magukat a Nagyerdei Kultúrparkban, amely évről évre megújul. Idén augusztusban is érkezik egy új játék, egy barokk körhinta, melynek egyik kazettáján a Debreceni Egyetem ikonikus épülete is helyet kapott – jelentette be Nagy Gergely Sándor igazgató.

A Családi Nap idén is az egyik legnépszerűbb egyetemi programnak bizonyult, ami már az előzetes regisztráción is kiderült.

– Pillanatok alatt betelt a regisztráció, összesen 1100 egyetemi dolgozót és családtagjaikat tudtuk fogadni az egész napos rendezvényen. Minden évben nagy izgalommal szervezzük meg ezt az esemény, amely nemcsak egy-egy kellemes találkozásra, új ismeretségekre ad alkalmat, hanem egymás jobb megismerésére is, és persze mindig örömmel látjuk az évről évre egyre nagyobbra cseperedő gyerekeket is – összegezte Rőfi Mónika, a Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ vezetője.

A programon a számtalan játék és látnivaló mellett a Tücsök gyerekzenekar vidám koncertje szórakoztatta az egyetemi polgárokat és családtagjaikat.