2008 őszi fél évemet egy holland egyetemen (University of Wageningen) töltöttem, először voltam egyedül. Komfortzónámból kikerültem, saját magamért feleltem, azonban mindez jó hatással volt rám, megízleltem, mint anya „kicsi fia” az önállóság fogalmát. Ennek hatására egy utazási lavina indult el az életemben, jártam többek között Alaszkában kétszer is, de Vietnám, Kína, Brazília, Japán, Nicaragua, sőt Pakisztán pecsétje is szerepel az útlevem lapjai közt