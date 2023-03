Ahogy arról korábban beszámoltunk, nemrég volt a martinkai ufóészlelés harmincadik évfordulója, személyesen kereste fel portálunk azt a helyi lakost, aki átélte az esetet. Az utunk újra Martinkára vezetett, azzal a céllal, hogy megnézzük, milyen állapotban van a párizsi Eiffel-torony csaknem 7 méteres helyi mása. A mintadarab azonban nem volt a helyén, a négy kis betonemelvény metszetében egy tuja fogadott bennünket. Megkerestük a vállalkozót, akinek a kertjében áll(t) a különleges látványosság, ugyan ő nem tudott nyilatkozni betegsége okán, de a felesége, Vida Sándorné Ica készségen válaszolt portálunk azon kérdésére, hova tűnt a mini Eiffel-torony.

Tavaly ősszel három részre kellett szedni, és egy asztalos fiatalember elszállította a műhelyébe, aki megjavítja, és felújítja az évek alatt elhanyagolt óriást. Őszintén szólva, az utóbbi időkben nem nagyon volt ápolva, az egyik lába el is vált a földtől, így muszáj volt valamit kitalálni, hogy ne történjen baj: rédől az úttestre, vagy ráborul a szomszéd házára, esetleg a miénkre

– ismertette Sándor felesége. Mint megtudtuk, lassan 10 éve díszíti a kertjüket a torony, egészen a szívükhöz nőtt, hisz a férje sokat dolgozott vele: A világ száz csodája című könyvben látta meg, a téli „semmittevésben”– mivel ácsként dolgozik – úgy döntött, el is készíti a makettet tetőlécekből. Bő egy hét alatt el is készült a remekmű. Hozzátette, az asztalostól azt az ígéretet kapták, hogy nyárra elkészül a renoválás, és visszakerül az ismert helyére a martinkai látványosság. ND