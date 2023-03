Az utóbbi napok Debrecenben sem a tavasz barátságosabb arcáról szóltak, hétfőn szélvihart, kedden kiadós hózáport kaptunk a nyakunkba a legszeszélyesebb évszakban. Esőből is sok esett, ehhez illeszkedik legújabb utcakvízünk is, melyben a csapadékos objektívon át fotózott debreceni utcákat kell jól beazonosítanod. Ahogy az lenni szokott, tíz utcát mutatunk, és most is három-három válaszlehetőséget kínálunk fel.

Jó szórakozást kívánunk!