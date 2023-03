Mint azt a hajdú-bihariak is érezhették, a március tegnap óta mutatja igazán kemény arcát, hétfőn a viharos szél okozott gondot a vármegye több pontján, de eső is esett bőven. Sőt, az esti órákban szintén havazott Debrecenben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda éjfélig tartó figyelmeztető előrejelzésében is szó van havazásról, ahogy viharos szélről és zivatarokról is. Mint írták, ma ismét egyre nagyobb területen viharossá fokozódik az északnyugati szél: az ország délnyugati kétharmadán több helyen is elérhetik, meghaladhatják a 70-80 km/h-t a legerősebb széllökések. A magasabban fekvő területeken 80-90 km/h feletti lökések is előfordulhatnak. Az esti óráktól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.

Napközben a záporos csapadékgócokat (jégdara-, hódarazáporokat, hózáporokat) helyenként zivatartevékenység is kísérheti. Az intenzívebb gócokhoz szintén társulhatnak viharos (> 70 km/h) széllökések.

Ugyan estétől csökken a csapadékhajlam, azonban az északkeleti harmadban még előfordulhatnak ekkor is hózáporok, amelyekből alacsony valószínűség mellett lokálisan lepel-2 cm-t elérő, esetleg meghaladó hóréteg is létrejöhet, amely szerda délelőttig meg is maradhat – tették hozzá.

Szerdán kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség már nem várható.