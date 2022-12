Idén 22. alkalommal adták át a természettudományos tárgyakat oktató pedagógusoknak járó Rátz Tanár Úr Életműdíjat. Az idei évtől kezdődően a díjazott tanárok fejenként 2 millió forinttal járó elismerést vehettek át a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért több mint két évtizede dolgozik azért, hogy évről évre megtalálja és elismerje a kiemelkedő tehetségű pedagógusokat – bárhol is tanítsanak az ország területén.

E célokkal összhangban újabb nyolc tanár, köztük egy Hajdú-Bihar megyei pedagógus kapta meg a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.

Az díjat alapító három nagyvállalat, az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. jól tudja, hogy az igazán tehetséges pedagógus bárhonnan érkezhet. A Magyar Természettudományos Oktatásért Alapítvány létrehozásával egyedülálló módon közös céljuk, hogy tisztelettel adózzanak azon tanárok előtt, akik kiemelkedő eredménnyel képezik a jövő tehetségeit és hozzájárulnak az új pedagógusgeneráció szakmai pályájának elindításához. Felismerve a közoktatásban dolgozók nehéz helyzetét és kifejezve támogatásukat, minden évben az ország egész területén bátorítják az embereket és intézményeket, hogy nevezzék azokat a reáltárgyakat oktató tanárokat, akik érdemesek a díjra. Fontosnak tartják, hogy a díjazás során mindenekelőtt a tudás és elhivatottság értéke legyen az, amely megkülönbözteti a jutalmazott pedagógusokat, ők pedig mindenkori céljuknak tekintik ezeket a tulajdonságokat felismerni és értékelni, bárhol is bukkannak rá a kiváló szakemberre.

A Rátz Tanár Úr Életműdíj ünnepélyes díjátadóját idén decemberben ismét a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében rendezték meg. Az elismerésben ez alkalommal is 8 kiváló pedagógus részesült, akik a matematika-, fizika-, kémia-, biológiaoktatás területén nyújtott kimagasló teljesítményükért vehették át a rangos kitüntetést. A szervezők közlése szerint a 2022-es pályázati időszak fontos fejleményeként, a pedagógus Kossuth-díjként is emlegetett szakmai elismeréssel járó pénzjutalom összege is tovább növekedett – az idei évtől fejenként kétmillió forintot kaptak a díjazott tanárok.

A díjazottak között szerepel Hotziné Pócsi Anikó is, a debreceni Tóth Árpád Gimnázium biológia-kémia szakos tanára.

– Több szempontból nagy jelentőségű az életműdíj. A díjazott számára egy nagyon fontos visszajelzés a munkájáról, munkájának minőségéről. Másrészt a közvélemény megismerheti azokat a tanárokat, akik sokat tesznek a diákokért, magas szinten oktatnak, ezzel a pedagógusok elismertsége is nagyobb lehet. A díj továbbá felhívja a figyelmet a természettudományos képzés fontosságára, jelentőségére is – nyilatkozta az a kitüntetett tanárnő, aki 1990 óta tanít a debreceni gimnáziumban.

2022-ben a következő pedagógusoknak ítélte oda a díjat a kuratórium:

· Erdős Gábor, Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa

· Varga József, Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét

· Koncz Károly, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium, Pécs

· Moróné Tapody Éva, Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Szeged

· Tölgyesné Kovács Katalin, Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg

· Hotziné Pócsi Anikó Judit, Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen

· Fazekas Andrea, Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest

· Bertáné Kövesdi Gabriella, Keszthelyi Vajda János Gimnázium, Keszthely