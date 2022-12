Közlekedési szempontból alapvetően nem bonyolult város Debrecen, de teljesen természetes, hogy kell egy kis idő ahhoz, hogy a sofőrök minden helyzetben és csomópontban rutinszerűen találják fel magukat. Van az a pont, amikor már egy pillanatra sem villan be a kérdés, hogy biztosan jó helyen vagyok-e az Egyetem téri körforgalomban, vagy hogy akkor hány sáv is visz át a Kishegyesiről a 35-ös főútra.

Most következő kvízünkben pontosan ilyen szabályokra fogunk rákérdezni. A kezdő és a magukat már rutinosnak érző helyi sofőröket is arra biztatjuk, fussanak végig a lenti tíz kérdésen, melyek között néhányra egész biztosan csípőből jön majd a válasz, de azért akad egy-két trükkös is. Ja, és természetesen fotókat is párosítottunk a feladványokhoz, hogy könnyebben beazonosíthassátok a pontos helyszínt.