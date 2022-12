Közel egy hónap alatt 1300 vödröt töltöttek meg hagyományos módon, 560-at pedig online a felajánlók – tudatta Kiss Ábel Lukács, a Dorkász Szolgálat igazgatója a Kék vödör akció kampányzáróján. A tartósélelmiszer-csomagokkal 300 családnak és 100 idősnek tudnak segíteni az ünnepi időszak alatt.

A Dorkász közleményében kiemelte, a szimbolikus kék vödör csak a jéghegy csúcsa, ugyanis az élelmiszerek mellett ruhával és tanszerekkel is támogatják azokat, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Mindezek mellett a partnerszervezeteikkel is tartják a kapcsolatot, akikre a mindennapokban támaszkodhatnak a bajbajutottak. Az idei évi első osztásk is egy ilyen partnerszervezetünknél történt meg, a Paci Baptista Gyülekezetnél.

Forrás: Dorkász Szolgálat

Debrecen ezen kistérsége terhelt városrész, sok problémával küzd. Bagi Csaba, aki a helyi gyülekezetet vezetője évtizedek óta kitartóan építi a közösséget. Gyermekfoglalkozásokat, képzéseket, családi programokat szervez, ahova lelki töltődésért is jöhetnek a rászorulók. – Ilyen partnerekkel működünk együtt, ahol az év minden napján fontos szempont a szellemi segítségnyújtás is. A segélyezés mellett komoly közösségépítés is folyik. Ez azért fontos számunkra, mert partnerként tekintünk a rászorulókra. Megváltozott életeket szeretnénk látni és ebben nekik is aktív szerepet kell játszaniuk – mondta Kiss Ábel Lukács.