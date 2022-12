Nemcsak a kicsik kaphattak a nyalánkságokból, a motoros társaság bőkezű volt, a szülőknek is kedveskedtek. Stábunkat sem engedték üres kézzel, és még arra sem volt szükség, hogy azt hazudjuk, jók voltunk az évben. Nem válogattak jók és rosszak között.

A piros kabátú, szakállas puttonyosok között megtaláltuk a főmikulást. Megtudtuk, ő a ronda pulcsija és a pocakja miatt érdemelte ki a címet. Arról kérdeztük, hová tűnt a rénszarvas, és hogyan magyarázzák ki a gyerekeknek a Mikulás új hullámos közlekedési szokásait.

– A trendek ebbe az irányba tartanak. Mivel hó sincs, a szánkóval nehezen boldogulnánk, bár látványos lett volna, mert szikrázik az is a kövön. A motorok egyébként így is nagy sikert arattak, főleg a régebbi kétüteműekkel. Puffogtak, csattogtak, úgyhogy kisebb közlekedési káoszt is okoztunk, de legalább mindenkinek mosolyt csaltunk az arcára – mesélte.

Forrás: Czinege Melinda

Közben egy apró gyerkőc érkezett egy műanyag kismotorral. A főmikulás elismerően hajolt le hozzá, és rögtön két csokit is adott neki, mondván, ő itt a legvagányabb, mivel már eleve egy motoros találkozóra készült.

Forrás: Czinege Melinda

Valamelyik másik Mikulástól megtudtuk, a vidám hangulat addig tart, amíg az édességek el nem fogynak.

A Vespa Club Debrecen 2022-ben alakult, jelenleg 30 fő hivatalosan a tagja az egyesületnek. A keddi mikulásbulin nemcsak csokit osztogattak, hanem a debreceni Leukémiás Gyermekekért Alapítványnak is gyűjtöttek játékokat.

