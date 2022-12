A lányoknak a kezdő kategóriában 1 bronz, illetve 2 ezüst minősítést sikerült bezsebelnie a lányoknak, a haladóbb lányok és fiúk sem maradhatnak ki a jóból, közülük 4 csoportnak is sikerül megszerezni az arany minősítést.

A Profi kategóriában is indult egy 10 fős lányformáció, amelyben a nagy megmérettetés mellett sikerült a legmagasabb elismerést is megkapniuk, a Kiemelt arany minősítést - számolt be róla az egyesület.

Az egyesület koreográfusa és művészeti vezetője, Tóth Alíz sem maradhatott elismerés nélkül, hiszen koreográfusi különdíjban részesítették.