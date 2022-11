A hétvégén rendezték meg a DSZC Beregszászi Pál Technikum szalagavató ünnepségét, ahol a végzős osztályok együtt nyitótáncként egy gyönyörű keringőt mutattak be. A tánc különlegessége, hogy a LESZ DANCE Tánc- és Sport Egyesület táncoslányaival közreműködve adták elő a koreográfiát, mivel az iskola tanulóit többségében fiúk alkotják – tudatta portálunkkal az egyesülekt. A táncuk igazán alkalomhoz illő volt, és nagy örömöt okozott mind az iskola vezetőségének, tanári karának, és nem utolsósorban a szülőknek is. A táncot Tóth Aliz, az egyesület művészeti vezetője tanította be.