A megszokotthoz képest később kezdődött, és novemberre is áthúzódott a dámbikák barcogása; a szárazság miatt a tényleges trófeasúly jellemzően elmaradt a becsülttől, ezért a szakemberek úgy határoztak, hogy a visszarakás jeleit nem mutató, kapitális agancsú bikákat nem hozzák terítékre – tájékoztatott közleményben Hidas Tibor, a NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatója. Mint írta, Gúthon 105 dámbikát ejtettek el a vadászok, a bírált trófeák átlagsúlya megközelítette a 4 kilogrammot.

A barcogás idején hét vad esett el öt kilónál nagyobb trófeával a homlokán. A legnagyobb terítékre került bika agancsa 5,4 kiló súlyú volt és 208,42 IP pontot kapott. A bikák közül 85 lett érmes: a trófeák 43 százaléka arany, 36 százaléka ezüst, 21 százaléka bronzérmes lett. Évről-évre emelkedik ugyan a hazai vadászok aránya, de most többnyire külföldről érkeztek vendégek (például Franciaországból, de az Egyesült Államokból is). Szeretett volna egy ausztrál csoport is Gúthon vadászni, de őket már csak jövőre tudják fogadni.