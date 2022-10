A folyamatosan növekvő energiaárak egyre nagyobb kihívást jelentenek egy átlagos család életében. Mindinkább előtérbe kerülnek a lakóingatlanok esetében is az energiahatékonyságot célzó felújítások, átalakítások. Azonban akkor se csüggedjünk, ha erre épp nincs felszabadítható keret egy család kasszájában, a Debreceni Szakképzési Centrum Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolájának oktatói hasznos tanácsokkal látják el a Haon.hu olvasóit.

Kiss Gyöngyi okleveles létesítménymérnök a téli fűtési szezon finanszírozása kapcsán elmondta, az elmúlt időszakban sokan teljesen átálltak a gázfűtésekre, hiszen az tisztább, gyorsabb volt, a rohanó világban egyszerűbb megoldásnak tűnt.

Ki gondolta volna, hogy mostanra azon kell gondolkodnunk, hogyan váltsuk ki a gázfűtéseinket? Valljuk be, sokan még a szilárd tüzeléseiket is megszüntették, elbontották kéményeiket.

Mit tehetünk jelenleg? – A hőszivattyúk egyre népszerűbbek, és valóban jó megoldást jelenthetnek, ha egy teljesen új házunk van, kiépített villamos hálózattal, megfelelő hőszigeteléssel és alacsony hőmérsékletű fűtési megoldásokkal, mint például padló-, és falfűtés – emelte ki.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Úgy fogalmazott, ha valaki megpróbál visszatérni az egyedi fűtésekhez és kandallókat, kályhákat épít ki, érdemes felhívni a figyelmét a légellátás fontosságára, a megfelelő kémény kiépítésre, azaz a szerelt kémények biztonságára.

Gondolkodhatunk a helyi split (osztott) klímák kiépítésében is, amelyek – a közhiedelemmel ellentétben – nem jelentenek akkora anyagi megterhelést a villanyszámlában.

A szakember szerint az igazán jó megoldást a hibrid rendszerek adják, mind működés stabilitás szempontjából, mind pedig anyagi szempontból: vegyes tüzelésű rendszer, puffer tartály, és egy modern gázkészülék (esetlegesen napkollektorral kiegészülve). Ha pedig anyagi forrásaink többet engednek, hálózati üzemben kialakított napelemekkel és cekász-fűtőszálakkal rásegíthetünk a fűtési víz előállítására – mondta.

Alternatív megoldások

Azok a beruházások, amelyek esetén egy-két évvel ezelőtt hosszú megtérülési idővel kellett számolnunk, mára rövid megtérülési idejű, észszerű döntésnek bizonyulnak, kezdte mondandóját Geronó Zoltán.

– Ilyen például a régi, elavult nyílászárók modern, hőszigetelt, fokozott légzárású típusra cserélésére, az utólagos homlokzati hőszigetelés, a födémszigetelés, vagy akár a gáz energiaforrásról villamos energiával való fűtésre történő áttérés napelem rendszerrel, hőszivattyúval kiegészítve – emelte ki a szakember, hozzátéve, sajnos sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen nagy összegű beruházásokba kezdjenek.

Szerencsére azonban vannak kevésbé költséges megoldások, amelyekkel le lehet faragni egy kicsit a vaskos számlákból.

– Magyarországon a lakások jelentős hányadában gázüzemű fűtés van, odafigyeléssel és néhány trükk alkalmazásával az energiafelhasználás azonban csökkenthető. Fűtési szezon előtt nézessük át és tisztíttassuk ki a gázkészüléket, légtelenítsük a fűtőtesteket. Amennyiben lehetőségünk van rá, szereltessünk a radiátorokra termosztatikus radiátorszelepeket, mivel a helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozással jelentős energia takarítható meg. 2 Celsius fokos hőmérséklet csökkentéssel akár 10 százalék energiamegtakarítás is elérhető. Fontos továbbá, hogy a függönyök ne lógjanak rá a fűtőtestre, és a helyiség felé az optimális hőátadás megtörténhessen – emelte ki Geronó Zoltán.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Rámutatott, a radiátor mögé való hővisszaverő réteg (hőtükör fólia) felhelyezésével a fal jelentősen kevesebb energiát nyel el, így akár 5-6 százalékos megtakarítás is elérhető.

Helyezzünk el a szobában párologtatót, mert a magasabb páratartalom mellett az alacsonyabb hőmérséklet is jobb hőérzetet nyújt. A helytelen szellőztetés jelentős energiaigényt jelenthet, ezért télen inkább többször, de csak rövid ideig szellőztessünk, hogy a berendezési tárgyak, falak ne hűljenek át.

– Ha lehet csináljunk kereszthuzatot, így rövid idő alatt kicserélhető az egész lakás levegője. Az árnyékolás szintén nagyon fontos eszköze az energiamegtakarításnak. A redőny, zsalugáter és a sötétítő függöny is hőszigetel, télen nem engedi kiszökni a meleget, nyáron pedig a napsugárzás miatti felmelegedést gátolja – összegezte.

Áramtalanítás, gyors zuhany

A szakember szerint nem csak a gázzal, de a villannyal is lehet spórolni. – Lehetőleg energiatakarékos LED izzókra cseréljük fényforrásainkat. A nem használt berendezéseket áramtalanítsuk, húzzuk ki a töltőket a konnektorból. Csak ott világítsunk ahol szükséges, lehetőleg helyi fényforrásokat használva. A villanytűzhelyek a lekapcsolás után is melegítenek, ne hagyjuk veszni ezt a hőt. A hűtőket tartsuk tisztán, jégmentesen, mindig ellenőrizzük, hogy az ajtaja jól záródjon. Meleg ételt ne tegyünk bele, várjuk meg míg kihűl – hangsúlyozta, hozzátéve, a hűtőszekrény környezeti hőmérséklete is befolyásolja a berendezés energiafogyasztását, 1 fokkal magasabb környezeti hőmérséklet 5 százalékkal is növelheti azt. – A mosó- és mosogatógépeket teljes töltettel üzemeltessük. Fürdés helyett válasszuk a zuhanyzást. Egy tele kád 100-150 liter vizet, egy gyors zuhany 50-70 liter vizet jelent. A megtakarítás így nemcsak a vízszámlában jelentkezik majd, hanem a felmelegítéséhez szükséges energiában is – fejtette ki Geronó Zoltán.

