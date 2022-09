Nincs okunk a panaszra, továbbra is nagy az érdeklődés. Idén is további új horgászokat köszönthetünk a vizeink partjain. Ez véleményem szerint annak is köszönhető, hogy a pandémia után sokan visszataláltak ehhez a kikapcsolódási formához. Az újonnan érkezettek számára pedig folyamatosan szerveztünk horgászvizsgákat az év első felében heti három alkalommal, még szombaton is