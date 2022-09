A szombati főszerep a fogathajtó és a főzőversenyé volt, mind a kettőre közel harmincan neveztek.

A főzőversenyt Segal Viktor sztárséf és a debreceni Molnár László éttermi vendéglátási igazgató zsűrizte. Két kategóriában - pörkölt és egyéb - lehetett nevezni, két különdíjas lett, valamint idén indították útjára a Hajdúsámson Legfinomabb Étele vándorkupát. A két első helyezést a Sógorok csapatának körömpörköltje és a Sámsoni Betyárok által elkészített Hortobágyi gulyásleves kapta. Az egy-egy különdíjat a Városi Idősek Klub töltött krumplija, valamint a Molnár és társai marharagu levese nyerte. A vándorkupát szintén a Sámsoni Betyárok vihették haza ízletes gulyáslevesüknek köszönhetően.

Forrás: Önkormányzat

A fogathajtás is nagy népszerűségnek örvendett a kilátogatók között. Négy kategóriában lehetett indulni a fogatosoknak. A póni C kettes első helyezését minden fordulóban a hajdúszoboszlói Felföldi Anett Enikő, a Kettesfogat C típus 1. fordulóját a nyírségi ifj. Papcsák István, 2. és 3. körét a hajdúböszörményi Domokos Sándor nyerte. A póni D kettesnél az első forduló nyertese a hajdúböszörményi Péter Boglárka, a 2. és 3. körben a hajdúböszörményi Nagy Alexandra lett. A kettesfogat D típus minden fordulójában a fülöpi Tóth József remekelt.

A rendezvény házigazdája, Antal Szabolcs kárpótolni akarta a város lakosságát azzal, hogy kétnapos programsorozattal várták az érdeklődőket, hiszen az elmúlt két évben a pandémia miatt nem tudták vállalni a fesztivált és városnapot. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere is köszöntötte a hajdúsámsoniakat, akiket szinte már debrecenieknek tekintenek, mivel nagyon jó és szoros a kapcsolat a két település között. Tasó László országgyűlési képviselő, a fővédnök hangsúlyozta köszöntőjében, hogy Hajdúsámson látványos és hasznos eredményeket ért el azóta, hogy 2004-ben városi rangot kapott. Jó a partneri viszony a szomszédokkal, innovatív városvezetés, szorgalmas, bizakodó közösség él itt.

A programok között kiemelt szerepet kapott még a testvérváros település, Csíkszentdomokos néptánca, a helyi tehetségek és népdalkör bemutatkozása, továbbá Kocsis Tibor koncertje.

Dandé Melinda