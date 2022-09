Gyere szaunázni! Ja, meleg van? Akkor is! Hidd el, utána a kánikulát is jobban bírod!

– ezt állítja Kovács Tímea debreceni szaunamester, aki több szauna-világbajnokságon (ilyen is van, de erről később) is eredményesen szerepelt. De mi mindenre is jó a szauna? Ismétlésképpen álljanak itt a legfontosabb kedvező élettani hatásai: serkenti a vérkeringést, edzi az érrendszert és a szívet, ezáltal fokozza szerveink vérellátását, az anyagcserét, a hormontermelő folyamatokat. Kellemes, relaxáló hatást nyújt, jót tesz az izomzatnak is. Optimalizálja a szervezet működését, az immunrendszerünket, és általa mi is ellenállóbbak leszünk. Hatással van az idegrendszerünkre és a hormonrendszerünkre. Semmihez sem hasonlítható lelki stabilitás érhető el vele.

És ha már szóba hoztuk a nyári szaunázást, megkérdeztük Tímeát: melyik a legjobb időpont izzadni a forró kabinban. – Szaunázni az év bármely időszakában lehet, sőt a napszakra sem kell feltétlenül tekintettel lennünk. Nagyon sokan téli sportként tekintenek a szaunára. Tapasztalható, hogy télen szinte mindig tele vannak a kabinok, míg nyáron kevésbé. Tudni kell azonban, hogy a meleg időben ugyanolyan egészséges a szaunázás, mint télen, sőt azt vallom, nyáron még kellemesebb is. A forró kabin után jobban viseljük a kánikulát, javul a hőtűrő képességünk; ha az év minden időszakában hódolunk a szaunázásnak, segít elviselni a legvadabb kánikulát is. A napszak is mindegy. Ha reggel szeretnénk felfrissülni, hogy jobban induljon a napunk, akkor elég egy 2x10 perces kör. Ez serkenti annyira a vérkeringést és az anyagcserét, hogy aktívabb legyen a napunk, de akár egy jó ébresztő is lehet. Ha azonban estére vagy délutánra időzítjük, akkor az egy jó levezetője a napnak, egy relaxáció, hogy könnyebben engedjük el a napi problémákat. Ilyenkor 3x15 percet szoktunk javasolni, és ez lehet intenzívebb is, azaz a kabint magasabb hőfokra is fel lehet fűteni.

Forrás: Kovács Tímea-archív

Fürdőruhamentesen a legjobb

Persze a szaunázásnak, pontosabban az egészséges szaunázásnak megvan a maga szabályrendszere. – Először is – kezdi a szaunamester – ha szaunázásra szánjuk rá magunkat, akkor ne siessünk. Legalább annyi időt töltsünk el két izzadás között, mint amennyit előzőleg a forró kabinban. Bár azt szoktam javasolni, hogy inkább hosszabb legyen a pihenőidőszak. Ezeket alapul véve egyébként mindenki a maga ritmusában váltogassa a melegedést, az izzadást és a lehűlést. Optimális időintervallumokat nem lehet mondani, azt viszont igen, hogy a szaunában 15-18 percnél ne töltsünk hosszabb időt. Ha kijöttünk a melegből, először zuhanyozzunk le, és csak utána csobbanjunk a hideg vízben. Ennek nemcsak higiéniai oka van, hanem egészségügyi is: a felhevült testünket valamelyest hűtsük elő a hideg vízhez. De van még egy kardinális kérdés! Milyen öltözetben, pontosabban milyen öltözet nélkül izzadjunk és hűljünk?

A legegészségesebb a fürdőruha nélküli szaunázás, hiszen így semmi nem gátolja az izzadást, és a textíliából nem párolog ki a medencékben lévő, vegyszerekkel kezelt víz.

Fontos, hogy a teljes testfelület alá textíliát terítsünk a szaunapadra, hogy azt ne izzadjuk össze. Aki nem szeretne fedetlenül szaunázni, természetes anyagú törölközőt vagy lepedőt tekerhet teste köré, amelyek nem akadályozzák a test hőleadását. Fürdőruhában azonban semmiképpen ne üljünk be a forró kabinokba, hiszen a műanyag, gumírozott ruhanemű nem a 90-100 fokos hőmérsékletre készült, maga az anyag is károsodhat, és persze a medence vize is gőzzé válik a nagy melegben. Mindez károsíthatja az egészségünket és másokét is. Szaunázni pedig az egészségünk megőrzése miatt járunk.

Őseink is izzadtak

Miután Kovács Tímeával tisztáztuk a szaunázás alapvetéseit, elmerültünk a szaunázás múltjában. Elmondta, hogy évezredekkel ezelőtt nemcsak kontinensünk északi népeinél, hanem Észak- és Dél-Amerika indián lakossága körében is hódított az egészség, fittség megőrzésének ezen módja. Mégpedig izzasztókunyhókban, azaz egy földbe vájt gödröt az oda hordott forró kövekkel melegítettek fel. Amit pedig napjainkban mi ismerünk és gyakorlunk, az a finn szaunázás. Ez a finnektől és az oroszoktól terjedt el. És mint minden más, a szaunakultúra is óriási változáson ment keresztül. Persze mi nem követjük végig a mögöttünk lévő évszázadok szaunaszokásait, csupán két évtizedre megyünk vissza. Ám ebben óriási változásoknak lehetünk tanúi. Még úgy is, hogy Kovács Tímea szerint a magyarországi szaunakultúra éppen most kezd kinőni a gyerekcipőből. Hiszen mi sem mentesíthetjük magunkat a szomszédos országok, de főleg Európa nyugati részén kialakult magas szintű szaunakultúra hatásai alól. Ezek előbb-utóbb utat találnak hozzánk is.

– Azt az előbb már tisztáztuk, hogy az egészséges szaunázás higiénikusan fürdőruha nélküli. Ez a környező országokban már természetes, míg Magyarországon a közelmúltig egyáltalán nem volt bevett szokás. Napjainkban azonban terjedőben van. Nyugat-Magyarországon már 10–15 évvel ezelőtt is jellemző volt, hiszen oda az osztrákok átjártak szaunázni, és nyugati szomszédaink szaunakultúrája az egyik legmagasabb Európában. A környező országok példáját követve nálunk is terjedőben van a fürdőruhamentes szaunázás. A szaunákban és gőzkabinokban régóta szokás különböző illatanyagokat és egyéb termékeket használni, például gyógynövények, illóolajok. Ha egészségmegőrzésről beszélünk, nagyon fontos a természetes anyagok használata. Mi odafigyelünk arra, hogy illóolajaink 100 százalékos tisztaságúak legyenek, ha füstölőt alkalmazunk, az is csak természetes anyagú. Egyáltalán nem használjuk a pár száz forintos aromaolajokat, mert ezek általában kőolajszármazékok, amelyek belélegezve károsíthatják az egészséget.

Fókuszban a szaunamesterek

Nos, ennyi mindent tehetünk meg önmagunkért, önmagunkban a szaunában. Ám mindezt még tovább lehet fokozni, amihez bizony már szaunamester kell. A képzett szaunamesterek nem túlságosan régen szerepelnek a wellnessközpontok dolgozói között. Azon túl, hogy népszerűsítik a szaunázás egészséges módját, betartatják a szaunák rendjét, speciális tevékenységeikkel a szauna kellemes hatásainak optimalizálására, maximalizálására is törekszenek. Hogyan? Egyszerűen úgy, hogy szaunaprogramokat tartanak. A kályhára locsolt vízzel emelik a kabin páratartalmát, növelik a hőérzetet, törölközővel legyezik a vendégeket, kiváltva ezzel a kellemes borzongást, az úgynevezett szaunaorgazmust, és persze mindezt zenére teszik. Innentől azonban beszéljen a sokat tapasztalt szaunamester, Kovács Tímea.

– A szaunamester szerepe a szaunában sokat változott az évek folyamán. Korábban elsődleges feladatunk az volt, hogy megtanítsuk az embereket a helyes szaunázásra.

Most már Magyarországon is kialakult egy olyan vendégkör, akik kimondottan keresik azokat a helyeket, ahol már nem kell belefutniuk olyan vendégtársakba, akik nem higiénikusan használják a szaunát.

A szaunaprogramok (aufguss) Németországból és Ausztriából származnak. Ezek kezdetben arról szóltak, hogy erősítsék a szaunázás fizikai és élettani hatásait azzal, hogy vizet locsolnak a kályhára, és az így keletkező forró párát egy törölköző segítségével a vendégekre legyezik. A légáramlat hatására megbomlik a test körül kialakult védőburok, a test kap egy intenzív hőingert, ami miatt felerősödik a szaunázás kedvező fizikai hatása. Mindennek természetesen lelki hatása is van, hiszen endorfin szabadul fel a testünkben, ami egyfajta boldogságérzetet okoz. Ezt követően a szaunamesterek elkezdtek egyre kreatívabban dolgozni, és körülbelül tíz-tizenkét éve használnak zenét is a szaunában. A zene köztudottan hat az ember lelkére, hangulatára, erősítve ezzel a testi-lelki megtisztulást nyújtó felöntések megtartását. Amellett, hogy egy erőteljes testi tisztulás, méregtelenítés indul meg, az anyagcsere folyamatok felgyorsulnak, lelkileg is töltődik az ember. Egy jól megválasztott zenei kompozícióval, ahhoz megválasztott aromaterápiás illóolajokkal kiváló hatást lehet elérni. Az utóbbi időkben egyre elterjedtebbek a meditációs szertartások, mint például a tibeti hangtálas meditáció a szaunakabinban.

Forrás: Kovács Tímea-archív

Természetesen még ezt is lehet tovább fokozni, és ezt a szaunamesterek meg is teszik.

Így jutottunk el a szaunaszínházhoz, amely a show-felöntésekkel a szaunázás szórakoztató ipara. Itt maximum 15 percben egy történetet ad elő a jelmezbe bújt szaunamester (vagy szaunamesterek) a „színdarabnak” megfelelő díszlettel ékesített, hatalmas szaunában. Az irányzat Olaszországból indult el 14-15 éve; ott tartották az első szauna-világbajnokságot, és azóta rengeteget fejlődött a szaunázásnak ez az ága. Összességében a szaunaszínház az érzékeinkre ható komplex élményt ad. A szaunázás élményét nyújtó meleg, legyezés, illatok mellett kulturális impressziót is ad a fényekkel, a díszlettel, a szaunamesterek öltözetével, játékával. És hogy a közönség mennyire vevő a szaunázás testi-lelki élményét művészeti értékekkel is emelő felöntésekre, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ma már a szaunaszínházi produkciókra 200-300 embert befogadó szaunák épülnek szerte Európában. Ezekben fény-, hangtechnika is helyet kap, vetítéssel kombinálva nyújtanak tökéletesebb művészi hatást.

És akkor most kanyarodjunk vissza Kovács Tímea szaunamesterhez, aki 16 éve szaunázik rendszeresen és 13 éve tart felöntéseket, ebből közel 10 évig aktívan versenyzett is. Az elsők között volt az országban e szakma mesterei között. A szaunaprogramok minden fajtájában kipróbálta magát: a show-felöntések világában, a relaxációs, a herbál felöntések között, nagyon szereti a klasszikus és a modern klasszikus programokat, de a peeling ceremóniákat is. Több alkalommal szerepelt világbajnokságon, 180-300 fős szaunákban jelmezbe öltözve előadta például Evita megható történetét, vagy éppen Fáskerti Rita magyarhertelendi szaunamesterrel az Apácashow-t. A hagyományosan Csehországban rendezett Herbal-világbajnokságon négy alkalommal szerepelt dobogós helyen, 2018-ban pedig megnyerte az abszolút első helyezést is. Számos, a világbajnokságokon ugyancsak sikerrel szerepelt szaunamestert indított el ezen a pályán, hosszú ideig tanította a szaunamestereket. Mint mondja, nem kimondottan oktatóként tevékenykedik, bár mindig szívesen segít másoknak. Saját csapatát építi évek óta, jelenleg 10-15 személlyel dolgozik együtt. Egy-két éve jutottak el arra szintre, hogy már nem neki kell oktatni a jövő szaunamester-generációját, hanem ők maguk tanítják és támogatják egymást. A debreceni szaunamester-csapat tagjai rendszeresen szerepelnek Európa legnagyobb szaunakomplexumaiban is.

T.T.