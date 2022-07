A nyári kánikula nem csak az embereket, de házikedvenceinket is nagyon meg tudja viselni. Főleg akkor, ha nem figyelünk rájuk kellő gondoskodással. Néhány egyszerű szabály betartásával megelőzhetjük, hogy kutyánk, cicánk vagy épp hörcsögünk ne betegedjen meg és ne szenvedjen a melegtől.

– Kis odafigyeléssel, szervezéssel tehetünk azért, hogy kedvencünk ne szenvedjen a nyári melegtől. A társasházban, panellakásban élő kutyáknál javasolt például a sétákat a kora reggeli és késő esti időpontokra időzíteni, mert akkor pár fokkal alacsonyabb a hőmérséklet, mint napközben, illetve a felmelegedett beton sem süti a talpukat – részletezte megkeresésünkre Antal Zsófi, a Bodolai Ferenc Add a Mancsod Alapítvány önkéntese. A kertben javasolt az árnyékos hely biztosítása, valamint ha a gazdinak van lehetősége, szerezzen be egy hűtőmatracot, amit, ha nem fél tőle a kutya, akkor nagyon jól ki tud használni.

Ha a négylábú szereti a vizet, akkor érdemes egy kis kerti medencét is kialakítani számára, ugyanakkor javasolt az ivóvíz folyamatos frissre cserélése.

Az aktív mozgás helyett ilyenkor javasolt készségfejlesztő játékokkal lekötni a négylábú kedvenc figyelmét, s ezáltal szintén elkerülhető, hogy hőgutát kapjon. – A hőguta tünetei között van a folyamatos, kapkodó légzés, a fáradékonyság, a csorgó nyál, üveges tekintet, hányás vagy hasmenés és a fehéredő íny is. Ha ezt tapasztaljuk a kutyánkon, akkor vizes törölközővel hűtsük a testét, illetve hívjuk az állatorvost – javasolja Zsófi.

A cicák és hörcsögök is hálásak lesznek

A kutyák mellett más házi kedvencek is örülnek, ha a gazdájuk figyel rájuk a kánikulában. Zsófi érdeklődésünkre elmondta, hogy a házi macskák esetében is fontos a víz folyamatos cseréje, bár a legtöbbjük egyébként jelzi is a gazdájának, ha ezzel problémája van. – Nem javasolt őket vizezni, mert a legtöbb fajta ezt amúgy sem szereti. Ha valamelyik tűri, akkor érdemes a hajlataikat benedvesíteni, akárcsak a kutyáknak.

A fejét viszont ne vizezzük, mert azzal nem érünk el semmit, legfeljebb megfázik tőle

– hívta fel a figyelmet. A hörcsögök esetében is javasolt a lakás árnyékosabb, hűvösebb részén kialakítani azok ketrecét. Érdemes az eledelnek szánt gyümölcsöt bevizezni, amiről le tudják nyalogatni a nedvességet a kisállatok, attól is fel tudnak kicsit frissülni. A folyamatos vízcsere náluk is fontos, illetve homokot lehet még a ketrecükbe berakni, amiben egyrészt tisztálkodhatnak, valamint kicsit fel is tudnak frissülni.

Több mint két éve dolgoznak az állatokért

Antal Zsófi a Bodolai Ferenc Add a Mancsod Alapítvány által működtetett menhely önkéntese több mint két éve. Állatbarátként szívesen fordítja szabadidejét a menhellyel kapcsolatos feladatok ellátására. Gondozza az ott élő kutyákat, elősegíti rehabilitációjukat vagy kezeli a közösségi médiafelületeket. Ezekkel is segíti az alapító, Csige Alexandra munkáját. – Az elején még Szandi magához vitte az állatokat, de mivel egyre többen lettek, ezért szükség volt szervezett keretek megteremtésére. Szerencsére kaptunk segítséget a mostani telephely megvásárlására. Eleinte csak néhány kennel volt, pár kutyával – idézte fel a két évvel ezelőtti indulást Zsófi.

Kezdetben gyepmesteri telepeket kerestek fel, ahonnan az átvett kutyáknak igyekeztek minél hamarabb gazdát találni.

– Azóta többen is csatlakoztak hozzánk önkéntesként, ám sajnos kutyánk is több lett. Vannak felajánlóink, támogatóink, de minden segítséget szívesen fogadunk, mivel jelentős költségekkel járnak az állatok gyógyszerei, az oltások, valamint az egyéb kötelező egészségügyi teendők is – sorolta.

Bekecs Sándor