Hagyományőrző aratóünnepre gyűltek össze szombat reggel Hajdúnánáson, a Nyakas Farmon. Szólláth Tibor polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: a cudar idő ellenére hálásnak kell lennünk a mindennapi kenyérért. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke és az esemény fővédnöke nyitotta meg a találkozót. Elmondta, hogy minden nehézség ellenére a hagyományok erőt adnak, bár mostoha volt az időjárás, a kapások és a kalászosok egyaránt megszenvedték a szélsőséges időt és az aszályt. Bejelentette, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökeként tevékenykedő hajdúnánási polgármestert a napokban a kamara környezetvédelemért, vízgazdálkodásért felelős országos alelnökének választották meg.

Végül kiemelte, bíznak benne és mindent megtesznek azért, hogy jövőre bő termés legyen a régióban.

Forrás: Molnár Péter

Nyakas András házigazda is köszöntötte a sokaságot, majd az aratóverseny legfontosabb tudnivalóit ismertették. Aszerint a bizottság nemcsak a szakszerű munkát, hanem a kaszások és a kévekötő asszonyok ruházatát is minősíti. Figyelnek arra, hogy mennyire követték a hagyományokat a kivonulás és a munkakezdés rituáléi, továbbá a kaszálás, a marokszedés és a kévekötés minőségére, a keresztrakásra, a csoportmunkára és a szervezettségre. Fontos szempont a tarlókezelés, majd a munkálatok végeztével a visszavonulás is.

A megnyitó végén a megjelent egyházi méltóságok áldották meg az aratóverseny résztvevőit.