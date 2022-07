Szombaton újabb állomásához érkezett az idén 140 éves Zsuzsi Erdei Vasút jubileumi programsorozata. Ez alkalommal az Erdőspuszták madárvilágával ismerkedhettek meg az utasok.

Forrás: Molnár Péter

A Madarak az ember szolgálatában nevű eseményen solymászbemutató, interaktív előadások, közös madárreptetés és gyalogtúra is várta az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket, akik szakképzett előadók vezetésével közelebbről is megfigyelhették a különleges madárfajokat – mint például a sólyom, héja vagy a bagoly –, valamint megismerkedhettek azok életvitelével, szokásaival is.