A gymstick nevéből adódóan egy 130 centiméteres üvegszálas rúdról van szó, melynek két végén gumikötél található. Az edzettségi szintünknek megfelelően többféle erősségű közül választhatunk, amelyet a színek is jelölnek. A bot használata során kifejtett folyamatosan változó ellenállás teszi lehetővé, hogy az egész testünket átmozgatva ne csak egy-egy izomcsoportra koncentráljunk. Álló-, ülő- és talajgyakorlatokat egyaránt végezhetünk vele. Kiválóan alkalmazható erő- és állóképesség-fejlesztésre, emellett javítja az ízületek stabilitását, a koordináció- és egyensúlykészséget, valamint segít megőrizni a gerinc stabilitását is. Talán kevesen tudják, hogy már Debrecenben is kipróbálhatják ezt az innovatív és hatékony edzésformát.

Forrás: Kiss Annamarie

Motiváló közösség

Hramcsák-Papp Henrietta egy sporttáborban próbálta ki először a gymsticket. – Annyira magával ragadott a nagy csapatban való együttmozgás élménye és hangulata, hogy akkor elhatároztam, én is ezzel szeretnék foglalkozni. Számomra mindig is fontos volt a sport, de sosem volt az életem része annyira aktívan, mint az utóbbi három-négy évben – idézte fel a kezdeteket az edző, aki miután megszerezte a szükséges képesítéseket, elindította saját csoportos edzéseit Debrecenben.

– A legelső órákon szinte csak a család és a barátaim vettek részt, mára viszont eljutottunk oda, hogy kinőttük mindkét edzőtermet, ahol a foglalkozásokat tartom. Szép lassan bővült a csapat, mára közel húsz fő jár rendszeresen az órákra. Kitartó vagyok, sosem mondtam le egy alkalmat sem azért, mert csupán ketten vettek részt rajta, nekik is ugyanolyan szeretettel, lelkesedéssel tartottam meg az órát, mint amikor telt házas edzésünk van. Számomra mindenki ugyanolyan fontos a csapatból. Nagyon motiváló közösség alakult ki, ahol mindig segítjük a másikat. Ez egy kedves, befogadó társaság, korosztályilag eléggé vegyes az összetétel. Van általános iskolás vendégem, aki az anyukájával együtt rendszeresen edz, de járt már a csoportba 75 éves hölgy is, akinek a mozgását bárki megirigyelhette volna. A vendégeim közül akadnak olyanok is, akik bármi áron képesek eljutni az órára. Volt, akinek lerobbant az autója, és ennek ellenére is bebuszozott Nagyhegyesről, de volt, aki Józsáról biciklivel érkezett az edzésre a Szobosz­lói út végére, illetve olyan is előfordult, hogy fejfájással vagy becsípődött derékkal jöttek tornázni, végül mosolyogva távoztak – mondta, hozzátéve: az a fő cél, hogy a foglalkozások idejére, teljesen kizárják a külvilágot.

Forrás: Kiss Annamarie

Nincs két egyforma

– Olyan nem fordulhat elő, hogy valaki nem tud megcsinálni egy feladatot. Igyekszem mindenki számára megtalálni azt a megfelelő gyakorlatot, amelyet még komfortosan el tud végezni. Fontosnak tartom, hogy ne legyen unalmas egy edzés, mivel jómagam sem szeretek unatkozni, ennek érdekében rengeteg eszközt ötvözök a gymstickkel. Két egyforma órám talán még nem is volt. Pörgős, motiváló, speciális visszaszámlálós zenékre dolgozunk, ahol 30 másodperces terhelési szakaszok váltják egymást. Nyáron szabadtéri edzéseket is tartok, amely minden évben nagy népszerűségnek örvend. Mozgás közben szerencsére még a forróságot sem érezzük úgy. Persze ebben az időszakban olyan gyakorlatsorokat állítok össze, amelyek nem emelik túlságosan a pulzust – meséli lelkesen az edző, aki az edzőtermen kívül is szereti összefogni a csapatot.

– Nálam az edzés nem ér véget azzal, hogy megtartom az órát. Rendszeresen szervezek különféle programokat is a csapat részére, gyalog- és biciklitúrákat az ország különböző részeibe. Minden évben családi napot is tartunk, ahol a napi kettő kinti edzés mellett közös főzésre is sor kerül, valamint év végén megünnepeljük egy évzáró karácsonyi vacsora keretein belül a mögöttünk hagyott eseménydús évet.

Forrás: Kiss Annamarie

A tréner az életmódváltás fontosságát hangsúlyozta, amely nemtől és kortól függetlenül bármikor elkezdhető. – Úgy gondolom, az életmódváltásnál az első lépés megtétele mindig a legnehezebb. A mozgás mellett oda kell figyelni a helyes táplálkozásra is. Ha a kettő összhangban van, akkor viszonylag rövid idő után fogjuk látni saját magunkon a változást, ez visz majd előre. Ha valaki szeretne sportolni, akkor meg kell találnia azt a mozgásformát, amely a legközelebb áll hozzá, és amiben jól érzi magát. Ehhez azonban több területet is ki kell próbálni. A rendszeresség kialakulásához kulcsfontosságú a sikerélmény, a sport szeretete. Az edzéseken is ezt tartom szem előtt.

PBV