A jó idővel együtt megérkezett az emberek grillezéshez, szalonnasütéshez és bográcsozáshoz való kedve is. Manapság a családi összejövetelek szinte elmaradhatatlan kelléke a grillezés, azonban a felhőtlen szórakozásért néhány tűzvédelmi szabályt fontos betartani.

Papp-Kunkli Nóra tűzoltó hadnagy, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Napló érdeklődésére elmondta, a saját kertünkben, illetve a kijelölt tűzrakó helyeken szinte azonos szabályok érvényesek.

Egy kivétel van: tűzgyújtási tilalom esetén nem lehet nyilvános, kijelölt tűzrakó helyen sütögetni, a saját kertünkben azonban ez akkor sem tilos. A szóvivő néhány tanácsot is megosztott: – Először is, ne locsoljunk égésgyorsító anyagot a fára, mert nagyon súlyos sérüléseket lehet szerezni. Másodszor, ne grillezzünk szeles időben, mert a parazsakat kirepíti a tűztérből, a lángok pedig így átterjedhetnek más területekre is. Pakoljunk el minden éghető anyagot a közelből, a papírtányér, papírpohár könnyen lángra kaphat. A grillhez használt eszközök mellett készítsünk oltóanyagot is a közelbe, hogy a főzés befejezése után a tüzet hamar el tudjuk oltani – hívta fel a figyelmet a legfontosabbakra.

Bízzuk szakemberre!

Papp-Kunkli Nóra leszögezte, csak sértetlen palackot vásároljunk, megbízható helyről. Minden palackcserekor új tömítést kell használni. A gázkészülék és a palack között egy nyomáscsökkentőnek kell lennie. Saját kezűleg csak a palackcserét végezzük el, a gázkészüléken szükséges minden egyéb javítást bízzuk szakemberre. – A palackcseréhez ne használjunk olyan fogót, amely megrongálhatja a tömlőt vagy a nyomáscsökkentőn a hollandert (a legjobb, ha egy 27-es villáskulcsot használunk). A szivárgást egy úgynevezett ellenőrző spray-vel vagy egyszerűen mosogatószeres vízzel ellenőrizhetjük.

A gázzal működő grill begyújtásakor érdemes a tetejét nyitva tartani, mert a zárt grillben összegyűlő gáz a begyújtása után hirtelen belobbanhat

– fogalmazott. Hozzátette, sokan társasházban laknak, és nem akarnak a grillezésből kimaradni, ám azt tudni kell, hogy az erkélyen csak elektromos grillt lehet használni. Az erkélyen gázpalackot még tárolni sem szabad. A szóvivő kiemelte, a leg­gyakoribb probléma, hogy nem jól oltják el a tűzrakót, a parázsból újra tűz keletkezik, a szél pedig meggyújtja a környezetet, a kerti bútort, a kerítést, az erdőben pedig a száraz avart. – A tűzoltókat, akkor kell hívni, ha a lángok elhatalmasodnak, nem képesek a tüzet biztonságosan megfékezni az ott lévők. Bejelentéskor mondjuk el többek között azt, hogy mit veszélyeztet a tűz, és hogy van-e gázpalack a közelben – mondta.

