Az ALL-IN Debrecen I Flamand Kulturális Napok teljes programkínálata 2022. május 3. Manneken Pis Challenge I Debreceni szökőkutak 2022. május 3. 18:00 Képregényes világ I MODEM Zöld Kilincs kávézó 2022. május 3-5. Verskert a flamand költészet jegyében I Déri tér 2022. május 4. 12:30 Bonbon készítő workshop I Kölcsey Központ 2022. május 4. 19:00 Wim Mertens: Solo Piano I Kölcsey Központ 2022. május 5. 20:00 KocsmaKórus I Incognito Club 2022. május 6. 12:00 „The Capital of Brussels” kiállításmegnyitó I Holland-Flamand Központ 2022. május 10. 19:00 Szőke Réka & Körei Nóra - Flandria: hosszú történelem, fényes jövő I Incognito Club 2022. május 26. 19:00 Flandriából fúj a szél - Orgonakoncert I Református Nagytemplom 2022. május 11-13.: Flamand filmnapok az Apolló Moziban szerda: 18:00 A flamand oroszlán (90 perc) 20:15 Loft (118 perc) csütörtök: 18.00 A Van Paemel Család (90 perc) 20:15 Kell egy dobos! (104 perc) péntek: 18:00 Az Alzheimer ügy (123 perc) 20:15 Szex, mámor, rock n roll (127 perc) A filmeket eredeti flamand nyelven, magyar felirattal vetítik. A Flamand filmnapok vetítéseire a belépés ingyenes, helyfoglalás érkezési sorrendben Kiállítások 2022. május 2-22. Luc Maes: Corpus Vocale fotókiállítás I Nagyerdei Víztorony 2022. május 2-31. Flandria az étlapon – Történeti és modern szakácskönyvek kiállítása I Belga Étterem 2022. május 6-július 16. Illias Teirlinck & Broos Stoffels: The Capital of Brussels kiállítás I Holland-Flamand Központ