Minden kedden és csütörtökön 4 kilométeres gyaloglásra invitálja az érdeklődőket a Mozdulj, Debrecen, hívta fel a figyelmet pénteken a megyeszékhely hivatalos Facebook-oldala. Bejegyzésükhöz képeket is csatoltak arról, ahogy a népes közösség – melynek Széles Diána alpolgármester is tagja volt – a hófödte Nagyerdőt járja be.

A szívbarát séta célja, hogy a szabad levegőn, erdei környezetben tehessenek meg fontos lépéseket az egészségükért a debreceniek.