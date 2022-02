A szórakozásra és a kikapcsolódásra mindig volt igénye az embereknek, így évtizedekkel ezelőtt is megvoltak azok a helyek, ahová sokan betértek akár egy vacsorára, süteményre vagy vetítésre. A kis sarki kocsmák, kávézók és italmérések a közvetlen környezetükben voltak népszerűek, de akadtak olyan egységek, ahová a város minden pontjáról érkezhettek a vendégek.

Az egyik ikonikus helyszín nem más volt, mint maga az Aranybika Szálloda, ahol nem csak aludni, de jókat enni is lehetett. A ma is ismert épület helyén már 1699-ben is egy fogadó állt, így bátran mondhatjuk, hogy évszázadokon át közkedvelt találkozóhelye volt a cívisvárosnak. Napjainkban viszont a szállóvendégek fogadása helyett a Mathias Corvinus Collegium gondozza benne a tehetségeket.

A szálloda épülete 1953-ban | Fotó: Fortepan / Nagy Gyula

A belvárosnál maradva meg kell említeni a Művész Espressót is, ami a Blaháné utca 1. szám alatt várta a vendégeket a Csokonai Színház közvetlen közelében, ahol akár a színészekkel is találkozhattak a szerencsések.

A Művész Espresso épülete 1959-ben | Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

Ha közkedvelt találkozóhelyekről van szó, akkor természetesen mindenkinek eszébe jut a régi Nagyerdei Strandfürdő is, ami számtalan medencével, és persze büfével várta a kikapcsolódásra vágyókat. Végülis ki ne szeretett volna jó társaságban, egy jó kis sajtos-tejfölös lángossal a kézben a medenceparton ücsörögni egy forró délutánon?

Bár mára már teljesen megújult, a régi szép idők emlékét ez nem halványíthatja el.

A Nagyerdei Strandfürdő egyik büféje 1963-ban | Fortepan / UVATERV

A kultúra szerelmeseinek a mozik is kiváló lehetőséget adtak arra, hogy szórakozzanak és találkozzanak a baráti társaságukkal. Éppen ezért az egykori Delta mozi és a Meteor Mozi is a város legközkedveltebb helyeinek egyike volt.

A Delta mozi épületét alig néhány hónapja újították fel | Napló-archív

A Delta mozit nemrégiben felújították, bár a tervek szerint már csak ismeretterjesztő filmeket vetítenek benne, illetve filmklubnak adhat helyet.

A Meteor Mozi 1911. október 1-én nyitotta meg a kapuit és hamar a város egyik legkedveltebb helyévé lépett elő, az idősebbeknek talán még ma is felejthetetlenek lehetnek azok az időszakok, amikor még mozgó árustól vásárolhattak a nézőtéren helyet foglaló vendégek. Természetesen a kertmozi és a hétvégente esedékes délelőtti matinék is számos nézőt vonzottak, pedig hol volt akkor még a 3D vagy a 4DX vetítés...

Forrás: Napló-archív

A mozi az utolsó éveiben még koncerthelyszínként is funkcionált, többek között a korai Tankcsapda fellépését is meg lehetett nézni a helyszínen.

Ezek a vendéglátó egységek ma már csak emlékek ugyan, viszont ez nem jelenti azt, hogy most nincsenek ikonikus helyek a városban, amelyek emberek tömegeit vonzzák be. Egy jó étterem, bár, szórakozóhely bármikor szebbé teheti a szürke hétköznapokat, így ebben az évben kíváncsiak vagyunk arra, hogy melyek Debrecen és a megye legfelkapottabb törzshelyei.

Éppen ezért indult el a Hajdú Online-on is a Törzshely 2022, amelynek során keressük a megye legjobb vendéglátóhelyeit. A versenyre akár vendégként, akár tulajdonosként is be lehet nevezni minden olyan helyet, ami a jelölő szívéhez közel áll, ahol mindig szívesen látják, ráadásul a társaság és a sztorik épp olyan színesek, mint a választék.

Nem árt sietni, mivel a nevezési időszak február 14-ig tart.