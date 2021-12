Lévay Enikő elmondta, a karácsonyi és szilveszteri időszakban is a terveik szerint alakulnak a számok. A szállodák egyelőre nem látnak jelentős csökkenést amiatt, hogy a szilveszteri gálavacsorás ajánlataik csak védettségi igazolvány megléte mellett foglalhatóak. – Az ünnepi időszakban jellemzően kisgyermekes családok érkeznek. Hetekkel ezelőtt, illetve most is zömmel gyerek nélküli vendégeink foglalnak, ilyenkor kimagasló számban érdeklődnek a nyugdíjasok is – fogalmazott. Megjegyezte: áremelkedést azért tapasztalhatunk, mert az üzemeltetés költségei növekednek. Az élelmiszerárak ugyanis szinte heti szinten változnak, a minimálbér és garantált bérminimum januári emelkedése és az energiaárak drasztikus változása további jelentős költségnövekedést jelent a szállodáknak. Mindezeket az árakban szükséges érvényesíteni – fűzte hozzá a szakember.