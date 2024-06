Ahogyan a név is mutatja, a stand-up comedy műfaja Amerikából indult, de Magyarországon is megvannak a hagyományai, csak itt egyszerűen kabarénak hívták. A szó szoros értelmében olyan előadást értünk alatta, ahol a humorista kellékek nélkül, csupán egy mikrofonnal a kezében kiáll, s úgy szórakoztatja a közönséget, hogy közben valamilyen szinten őket is bevonja. Valójában nem újkeletű műfaj, ugyanis a vásárokban, a varietékben és a cirkuszokban fellépő viccmesélő figurákra és bohócokra vezethető vissza, majd a 19. század vége felé kezdett kialakulni erősebben az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. A rádió és a televízió megjelenése újabb lökést adott a műfajnak, tömegszórakoztatássá igazán a hetvenes évektől vált. Humoristaként az ötvenes-hatvanas években lett népszerű Woody Allen, a hetvenes években pedig Steve Martin. Az 1980-as években a Saturday Night Live című tévéműsor tette ismertté többek között Robin Williams-et és Eddie Murphy-t. A kilencvenes években gomba módra elszaporodtak a comedy clubok Amerikában, Magyarországra pedig ekkor kezdett a műfaj angol elnevezése és annak egyes sajátosságai beszivárogni.

Király Ernő debreceni humorista

Forrás: magánarchívum

Új humorista Debrecen „dumaszínpadán”

A magyar kabaré nagy alakja a hetvenes-nyolcvanas években tevékenykedő Hofi Géza, akit sokan ma is példaképnek tekintenek. A kilencvenes években Fábry Sándor épített be műsorába tipikus stand-up elemeket, majd az ő tehetségkutatója nyomán lettek ismertek a műfaj mai alakjai a 2000-es évek elején, mint például Kiss Ádám vagy Bödőcs Tibor. Közülük sokan megvetették lábukat a köztudatban, láthatjuk őket azóta is a tévében, a Showder Klubban és a Comedy Centralon. 2003-ban az első úgynevezett Dumaszínház is megnyílt Budapesten, ami fellépési helyszínt biztosít számukra, valamint önálló estjeiket az ország számos pontjára elviszik. Csak kiállsz és mondod, ennyire egyszerűnek tűnik. Ha valaki valóban tehetséges, és poénjaival meg tudja ragadni a közönséget, akkor lassacskán karriert építhet, eljuthat odáig, hogy ebből meg is tud élni. De itt sem lesz egyből híres és jól kereső sztár valakiből, a kezdőknek még melegen ajánlják, hogy ne adják fel addigi állásukat.