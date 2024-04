Dobó Ági Instagram-storyba posztolta, hogy már bevásárolt a fiainak a nyaralásra, mégsem indulnak el. A rajongóik egyből találgatni kezdtek, hogy vajon mi lehet ennek az oka, derül ki a Ripost cikkéből.

A debreceni születésű egykori szépségkirálynő azt is írta a követőinek, hogy nem szeret bevásárolni, inkább online intézi ezt. Akkor is így tett, amikor a gyerekeinek rendelt egy-két kelléket a nyaraláshoz, ezek viszont egy nappal azután érkeztek meg, hogy lemondták az utazást. Sokan találgattak, mi állhat a döntés hátterében, még a betegség lehetősége is felmerült a cikk szerint.

Végül kiderült, hogy ilyesmiről szó sincs.

Az utazási iroda járatot módosított, ami miatt megrövidült volna a nyaralásunk, így úgy döntöttünk, nem utazunk el arra a kevés napra, inkább keresünk mást

– mondta a Ripostnak Dobó Ági, aki nem sokkal később már egy manikűr-pedikűr szalonból jelentkezett be, ahová az édesanyjával látogatott el.