Ahogy azt a Haon-on is megírtuk, durván megverték a debreceni kötődésű Megyeri Csillát a Campus Fesztiválon. A celeb hosszabb hezitálás után úgy döntött, feljelentést tesz támadója ellen. Most elképzelhető, hogy neki üzent, ugynais Instagram-történetében osztott meg egy idézetet – számolt be az Origo közlésében.

– A gonoszság is energia, ami mindig visszatalál ahhoz, aki adja – írta a celeb 24 órán át elérhető Instagram történetében. Nem sokkal később már egy olyan sztorit osztott meg magáról, amin látszik, boldogan indul edzésre.