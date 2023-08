Kapcsolatuk elején senki sem jósolt nagy jövőt nekik, Dobó Ági és férje, Csaba azonban már közel 14 éve alkot egy párt. Sokat dolgoztak önmagukon és a kapcsolatukon is, hogy jól működő párként élhessék a mindennapjaikat. Szeretnék, ha más párok is hozzájuk hasonlóan tudnának együtt fejlődni, éppen ezért egy hazánkban úttörő módszer, egy pártábor létrejöttét kezdeményezték – írja a BorsOnline. A debreceni születésű egykori szépségkirálynő erről és a kapcsolatukról is beszélt a lapnak.

A tizennegyedik évünket tapossuk, ez nem kevés! Főleg úgy, hogy tulajdonképpen tűz és víz vagyunk, egymás ellenpólusai. De mégis, akárcsak a mágnesnél, az ellentétek vonzzák egymást

– mondta Ági, hozzátéve, az ő esetükben szó sem volt a „szerelem első látásra” jelenségről.

– Közös baráti társaság révén találkoztunk, hónapok óta ismertük már egymást, mikor derült égből villámcsapásként vonzódni kezdünk egymáshoz. Elmentünk a Mátrába snowboardozni, ahol sikeresen eltörtem a karom. Csabi elkísért a balesetire, s a 3-4 óra várakozás alatt megtapasztaltam, mennyire gondoskodó, figyelmes, kedves ember. Akkor eldöntöttem: nekem ő kell, vele le tudnám élni az életem. Egy hét múlva össze is költöztünk – mesélte nevetve Dobó Ági.

Elmondta azt is, hogy barátaik nem sok jövőt jósoltak a kapcsolatuknak, mivel akkor ő 22 éves volt, Csabi pedig 33. Ági idealista, a férfi racionalista, de valahogy mégis működik a kapcsolatuk, és ebben nagyon sok munkájuk van.

Rá kellett jönnünk, hogy nem szégyen szakemberhez fordulni. Sajnos azt látom, hogy Magyarországon még a legtöbb pár úgy érzi, hogy ciki segítséget kérni. Dolgozik az egó, azt gondolják, hogy ők mindent jól csinálnak, mindent meg tudnak oldani. Nekünk is meg kellett érni rá, hogy felismerjük, fel kell keresnünk egy szakembert, aki segít nekünk

– tette hozzá a volt szépségkirálynő.

A pártábor létrehozásával szeretnék, ha más párok is átélnék ezt. A csinos anyuka a lapnak leszögezte, nekik nem kompetenciájuk tanácsokat adni, éppen ezért a legjobb szakembereket kérték fel, hogy tartsanak foglalkozásokat. Mint mondta, a tábor nem szigorú szeminárium, hanem inkább „wellness extrákkal”.