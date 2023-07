A debreceni kötődésű modell, Bódi Sylvi újra itthon van, miután több hónapot töltött Indonéziában. Közösségi oldalán változatos tartalommal szórakoztatja a követőit, most épp a meztelen hasát mutogatja. 42 évesen is remek formában van, amit eszében sincs rejtegetni, az Instagram-oldalán rendszeresen jelentkezik szexi képekkel – számolt be az Origo.

Forrás: Bódi Sylvi Instagram-oldala