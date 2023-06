A harmadik helyen végzett a DVSC a májusban véget ért magyar bajnokságban, és ezzel a Konferencia-ligában indulhat. A Loki legutóbb négy éve szerepelt nemzetközi porondon, az Európa-selejtezőkörében játszott, és a 2. körben a Torinóval szemben búcsúzott. Azóta a csapat megjárta a másodosztályt, így a mostani, élvonalbeli bronzéremre méltán lehet büszke a cívisváros.

Lukács László, a Tankcsapda frontembere is ezt emelte ki a Bors Online-nak, az utóbbi évek gyengélkedése után örömteli, hogy ismét egyre többen járnak a debreceni meccsekre.

– Mint lokálpatrióta, Debrecenben született, mind a mai napig a városban élő civisként értelemszerűen a Lokinak szurkolok. Ahogy ezt meg is énekeltük a Loki indulóban, bennünk a vér, piros-fehér, úgyhogy ezt nem kell hosszan ragozni. Nem csak a focicsapatnak szurkolok, minden debreceni vonatkozású sportot fokozott figyelemmel követek, többek között a női kézilabda csapatot, amely a Bajnokok Ligájában is indulási jogot szerzett. Természetesen annak is nagyon örülök, hogy a Loki a bronzérem megszerzésével újra a nemzetközi kupában játszhat. De sokkal inkább annak örülök, hogy a Lokinál - amely a kétezres években sorra nyerte a magyar bajnoki címeket, de az utóbbi években nagyon gyengélkedett - újra van egy jó csapategység, újra jó a hangulat, egyre többen járnak Debrecenben meccsre.

Az, hogy Konferencia Ligában indulunk, inkább hab a tortán. Ha csak egyetlen kört élnek meg, akkor sem leszek csalódott. Ha az időm engedi, ott leszek a meccseken

– mondta büszkén Lukács Laci a Bors Oline-nak.