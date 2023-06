A beszélgetés rávilágított, hogy Gergő Debrecen iránti szeretete fiatal kora ellenére is példaértékű. Emellett szóba került az öt évvel ezelőtti A Dal című műsor 2018-as válogatója, sőt, annak kapcsán is kifaggattuk, hogy a pápalátogatás hivatalos dalának egyik közreműködője volt. Édesapja nyomán talán egyértelmű lett volna, hogy a színészetet választja, de bevallotta, hogy ez nem volt ennyire magától értetődő. Ezeken kívül arra is fény derült, hogy milyen hatást gyakorolt rá, amikor találkozott Ferenc pápával.