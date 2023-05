A stáb „1 386 000 – Köszönjük” címmel hétfőtől péntekig országjárással ünnepli, hogy hallgatóik száma alapján is Magyarország legnépszerűbb reggeli műsora, a Bochkor. A Retro Rádió Kishegyesi úton felállított stúdiókapszulájában és a színpad előtt sokan voltak kíváncsiak a rendhagyó reggeli műsorra, az egyre gyarapodó közönség eddig közeli ismerősként hallgatta, most végre találkozhatott is kedvenc műsorvezetőivel. Az elköszönés után a Haon kérésére Bochkor Gábor és Lovász László idézte fel az elmúlt évek meghatározó élményeit.

Nagyon fárasztó a turné, de nekünk újra és újra energiabombaként hat a közönség szeretete

– mondják először. Mint megtudjuk, a témák mindig újak, de a páros mókuskerekében minden nap szinte ugyanúgy történik, most viszont egyfajta csapatépítésként végre együtt ülnek a buszban, együtt látogatják meg a turnéállomások helyszínein a barátokat.

Forrás: Kiss Annamarie

Amikor múltidézésre kérjük a két ikonikus rádióst, Bocsi először a 6.08-as hadműveletre emlékszik vissza. – A kecskeméti repülőnap előnapján a repülőbázisról csináltunk rádióműsort, ez volt a 6.08-as hadművelet. Itt azon túl, hogy mindenféle katonai eszközöket; tankokat, harckocsikat mutattunk be, a végén ötven hallgatót is oda tudtunk vinni, és beszállhattak a katonai Airbusba. A gép felszállt, mi pedig az akkori kormánybiztossal egy gripenes elfogást rendeztünk. Laci ott ült az Airbuson a pilótafülkében, nagyon nagy élmény volt, és főleg azért, mert mindezt élőben közvetítettük – idézi fel. Emlékezetes volt az a személyes beszélgetésük is, ami Pablo Escobar fiával történt a stúdióban. – Nagyon érdekes és időnként megrázó volt arról beszélgetni, hogy miként látta akkor, és ma hogyan ítéli meg az apját annak fényében, hogy nagyon szerette őt. Az akkori igazságügy-minisztert az apja kivégeztette, az adásban a politikus fiával is összekapcsoltuk őt Skype-on, és élőben beszéltek egymással. Ez volt a legdrámaibb pillanat – osztja meg Gábor.

Lovász Laci keresgél hosszasan a múltban, helyette úgy fogalmaz: annyira élvezi ezt a műsort, hogy gyakorlatilag bármelyik napjukat említhetné. – Örülök, amikor vendégünk érkezik, mint Charlie és Curtis a múlt héten, vagy amikor Korda Gyuri bácsiék jöttek be hozzánk. A hétköznapokban is hatalmas életélmény, hogy Bochkorral szemben ülhetek. Vele egyébként nemcsak a műsoridőben, hanem azon kívül is rendszeresen piszkáljuk egymást, mégis annyira szeretünk együtt dolgozni, hogy szinte családdá váltunk – fűzi hozzá, és kettejüket nézve az idegen szemnek is kétségtelen bizonyíték: ők a nap huszonnégy órájában ilyenek külön-külön is, nemhogy együtt.